Эксперты - «КП»: «Бросаться продавать или покупать валюту жителям Молдовы сейчас не стоит!»

По мнению специалистов, к росту курса валют в стране власти отношения не имеют.

Странная для предпасхального периода ситуация сложилась на валютном рынке Молдовы. Курсы валют ползут вверх, тогда как традиционно к Пасхе молдавский лей укрепляется в результате прибытия в страну на праздники большого числа наших гастарбайтеров, продающих здесь валюту.

Официальный курс доллара к лею, устанавливаемый Нацбанком Молдовы, достаточно устойчиво растет уже чуть более месяца. За это время доллар вырос с 17,08 до 17,65 лея, или на 3,3%.

Теории заговора?

Многие жители страны видят в этой ситуации конспирологию. Вот основные теории заговора:

- это делается в политических целях. Показать, что нет стабильности в стране, поэтому срочно нужно новое правительство;

- нужна леевая масса под огромное количество популистских предвыборных обещаний правящей партии;

- курс растет, радуя тех, у кого есть валютные сбережения. Они продают валюту, повышая покупательский спрос, торговые обороты предприятий и увеличивая бюджет страны. Власть рада, что мы рады.

Курс валют перестал жестко зависеть от сезонности

За разъяснениями мы обратились к старшему аналитику «Альпари» Вадиму Иосубу.

- Власти страны искусственно в курсообразование не вмешиваются, не используют административных рычагов, - утверждает эксперт. - Поэтому не имеют большого смысла слухи о том, что якобы власти искусственно сдерживают курс лея до Пасхи, а потом произойдет резкий скачок. Точно так же, как не реализовались подобные слухи, связанные с датой парламентских выборов.

По его словам, нет какого-то одного фактора, определяющего курс лея. Курсообразование сейчас полностью рыночное, поэтому оно учитывает всю совокупность факторов, влияющих на соотношение спроса и предложения валюты.

- Это и валюта, которую пересылают в страну граждане, работающие за границей, это и предложение валюты со стороны экспортеров, и спрос на нее со стороны импортеров, и т.д. При этом пропадают жесткие сезонные зависимости. Если ранее курс валют перед Пасхой снижался, то это не означает, что именно так будет и на этот раз, - отметил эксперт.

Что делать с валютой?

Отвечая на вопрос, как гражданам распорядиться имеющейся валютой, Вадим Иосуб считает, что вероятнее всего, доллар и дальше продолжит свой рост, но этот рост будет иметь достаточно плавный характер.

- Вряд ли к концу лета официальный курс доллара превысит отметку 18 леев. Учитывая, что мы не ждем резких движений на валютном рынке, не имеет смысла бросаться покупать валюту или, наоборот, срочно всю ее продавать. При этом, если есть свободные сбережения, то их часть имеет смысл регулярно (то есть, не ориентируясь на скачки курса) переводить в другую валюту, часть - в доллары, часть - в евро, - посоветовал старший аналитик «Альпари».

Три валюты - три банка

Иными словами, гражданам рекомендуется, как обычно, следовать правилу «три валюты — три банка». Доктор экономики Михаил Пойсик неоднократно выступал с такой рекомендацией.

- Внешний долг американцев уже превысил ВВП 17,5 триллиона долларов. Есть проблемы и с евро - эта валюта тоже колеблется. Не меньше проблем и с леем: когда украли миллиард, у нас курс был 13 леев за доллар, потом взлетел до 20, - отметил доктор экономики Михаил Пойсик.

- Поэтому я, как экономист, считаю, что если вы хотите сохранить деньги, их нужно держать в трех корзинах, разделить примерно на три части: леи, доллары и евро - и разместить в трех крупных банках. Часть из них - на более длительный срок, часть - на менее длительный. но менее длительный, как вы знаете, означает более низкий процент, - сказал Михаил Пойсик.

Нацбанк: «Заработать на колебаниях курса валюты можно, но можно и проиграть!»

На просьбу «КП» прокомментировать заявления некоторых экспертов о том, что кто-то на колебаниях курса хорошо зарабатывает, в НБМ сказали, что для этого необходимо обладать активами или обязательствами в той или иной валюте либо играть на рынке Forex.

- Это, в свою очередь, чревато значительными рисками возможных потерь от ежедневных изменений курсов валют на международном валютном рынке, - подчеркнули в Нацбанке.

ПРОГНОЗЫ

Согласно прогнозу правительства, сделанному в конце прошлого года, среднегодовой курс лея к доллару в 2019 году составит 17,2 лея за доллар, а на конец 2019 года - 17,56 лея за доллар. Прогнозы среднегодового курса лея к доллару на 2020-й и 2021 годы составят 17,97 лея за доллар и 18,51 лея за доллар соответственно.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Как можно заработать на курсе?

Заработать на курсе обычному человеку невозможно. Когда мы говорим о колебаниях курса, речь идет не о том, как заработать, а о том, как сохранить. А если вы хотите заработать на курсе, вам нужно очень много денег - не тысяча евро и даже не пять!

- На спекуляциях вы никогда не заработаете, потому что это серьезный бизнес, и чтобы на нем заработать, этим надо заниматься профессионально и в больших объемах, а не с тысячей долларов, - сказал доктор экономических наук.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ