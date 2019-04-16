Юрий Хармелин: «Я ухожу с поста директора Театрального лицея Кишинева, а назовут ли его моим именем, это для меня не главное»

Любимый кишиневцами режиссер, создатель уникального «Театра с улицы Роз» дал откровенное интервью корреспонденту «КП».

«Стараюсь ставить «густонаселенные» спектакли»

На днях в Государственном молодежном драматическом театре «С улицы Роз» с аншлагом прошли премьерные показы спектакля «Оскар и Розовая дама» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. А уже в мае нас ждет целый каскад премьер «хармелинцев». Об этом и о некоторых «болевых точках» в жизни театра мы попросили рассказать его художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РМ Юрия Хармелина.

- Юрий Аркадьевич, вы, наверняка, предполагали, что зритель именно так встретит вашего «Оскара» - на одном дыхании, не скрывая слез. История, рассказанная со сцены умирающим от рака десятилетним мальчиком, которого блестяще сыграл Василий Павленко, никого не может оставить равнодушным. За 12 дней он словно проживает долгую насыщенную жизнь: тут и первая любовь, и душевные терзания родителей, и спасательный круг в лице Розовой дамы…

- Знаете, на первом спектакле, 5 апреля, у нас был особый зритель – старшеклассники лицея им. Петру Мовилэ. Я поначалу переживал: знакомые меж собой подростки в театре стесняются своих эмоций и пытаются скрывать их за некой бравадой или напускным равнодушием. Но реакция этих ребят была потрясающей – исповедь больного мальчика наши тинэйджеры услышали сердцем, слез никто не скрывал.

- Извините, если вопрос покажется неделикатным: ваше личное мужественное сражение со страшным недугом наверняка повлияло на режиссерское видение такой пронзительной пьесы?

- Болезнь наполнила мою жизнь многими тяжкими переживаниями, знаниями, о которых прежде не подозревал. И это, конечно, передавалось артистам. Я знаю, что они искренне волнуются за меня, и это наше общее сопереживание как-то, безусловно, «проецировалось» на сцену.

- На программке значится посвящение спектакля памяти народной артистки РМ Евгении Тодорашко…

- 13 лет назад я сделал инсценировку этой монопьесы, «заселил» ее 17-ю персонажами и поставил спектакль к 70-летию Евгении Федоровны. Она великолепно сыграла Розовую даму в дуэте с Павленко, которому тогда было 24. Замечу, что и тогда, и сейчас эта возрастная условность совершенно не отвлекает зрителя- с первых минут веришь, что Оскар – истерзанный болезнью ребенок.

- Но нынешнее назначение на роль Розовой дамы актрисы из украинского Драгобыча Елены Дудич – весьма смелый шаг. Все же человек приезжает на спектакль из другого государства!

- Таково мое режиссерское решение – именнов Елене я вдруг увидел главные грани этого образа –доброту, открытость, свободу ее натуры. Мы познакомились на фестивале в Ереване, затем Елена замечательно выступила на нашем «Молдфесте». А потом я узнал, что когда-то Дудич сама с успехом играла Оскара, как Алиса Фрейндлих в БДТ.

- Насколько я знаю, вы поставили «Оскара» всего за две недели?

- За 11 дней. Я сейчас все ставлю быстро – еще очень многое хочу успеть. В субботу отыграли премьеру, а в воскресенье мы уже вовсю репетировали «Принц и нищий» - майскую премьеру, в которой задействованы 50 человек.Мне постоянно приходится улетать на лечение за границу, но как бы тяжело ни было физически, репетирую с удовольствием, с азартом. Театр для меня оказался лучшим лекарством. Возможно, в июне успею выпустить «Источник святых» Джона Синга, а к Новому году мечтаю порадовать зрителей встречей с Маршаком – просто заболел его сказкой «12 месяцев». Думаю, и там будет немало действующих лиц. Пока могу передавать артистам, студентам, лицеистам свой опыт, стараюсь ставить «густонаселенные» спектакли.

Помогаю и своим ученикам-режиссерам, которые готовят еще две майские премьеры: Даниил Мунтян ставит «В поисках смысла» по пьесе Нетаньяху, а Ольга Софрикова возобновляет мою постановку Сартра – «За закрытыми дверями».

- А сколько всего в репертуаре спектаклей?

- Более 65 – это реально идущие постановки, которые с трудом втискиваются в рамки театрального сезона.

- Знаковые цифры: 23-го мая вам исполнится 65 лет. Знаю, что артисты и родители ваших учеников направили в министерство культуры письмо с просьбой присвоить театру или Театральному лицею ваше имя. Есть ведь в Кишиневе улица имени Евгения Доги, в Екатеринбурге - Театр-Коляда. Всем известны Театр под руководством Армена Джигарханяна, Театр «Et Cetera» Александра Калягина. И Олег Табаков без ложной скромности назвал свое детище «Табакеркой»…

- Я знаю о таком письме в министерство… Понимаете, сегодня для меня главное то, что не смотря на все сложности, театр «С улицы Роз» набирает обороты, в Кишиневе билеты на наши спектакли нужно покупать за два месяца. И по миру мы ездим, пожалуй, как никакой другой театр в Молдове. За последние 4 года не раз побывали в России, в Беларуси, в других странах СНГ,в Прибалтике. С успехом выступали в Швеции и Швейцарии, во Франции и Монголии, в Норвегии и Болгарии. 4 раза были в Германии. В Румынии наши артисты дважды брали Гран-при на фестивалях. Нас всюду знают, всюду зовут. Алексей Штырбул привез в Петербург «Цветы для Элджернона» - билеты было не достать. При аншлаге сыграли в Челябинске «Левушку», на следующий год повезли туда «Америка России подарила пароход…» - и снова на спектакль не попасть! А ведь зал там – не чета нашему. На днях отправляемся во Владимир, в июне едем в Орел, в Киев и в Израиль. С удовольствием гастролируем и в Бельцах, и в Бендерах. Видели бы вы, с какой любовью нас всегда встречают в Тирасполе!

- Да, на ниве народной дипломатии театр «С улицы Роз» творит чудеса. Горько сознавать, что при этом ваше недостроенное здание остается «сценой» для бомжей.

- Благодаря поддержке президента И.Додона, у нас на счету еще есть некоторые средства. Мы направили в министерство культуры письмо с просьбой разрешить нам самостоятельно нанимать подрядчиков для строительных работ – хотим хоть как-то реанимировать этот процесс и параллельно продолжать искать спонсоров. Надеюсь, министерство нам не откажет,и многолетняя проблема сдвинется с мертвой точки.

- Как известно, по достижении 65 лет директора учебных заведений в Молдове не могут оставаться на своем посту. Будете как-то отстаивать свою должность?

- В мои планы это не входит, в конкурсе будут участвовать два наших высокопрофессиональных педагога. Я же, со своей стороны, всегда окажу необходимую помощь новоиспеченному директору.

- Юрий Аркадьевич, вы часто возвращаетесь к старым спектаклям, которые ставили еще 20-30 лет назад. Это какие-то ностальгические позывы?

- Нет, это понимание того, что пришло новое поколение зрителя, с которым хочется поделиться сокровенным. Именно поэтому вернулся и к постановке «Золотого ключика» - сновыми костюмами, декорациями, над которыми работает талантливый художник Андрей Суручану из театра «ДжинтаЛатинэ». Впервые эту сказку, которую у нас с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые, я поставил 36 лет назад. Теперь хочу сделать ее близкой, понятной современному зрителю, как «Пеппи Длинныйчулок», которая не сходит с нашей сцены 41 год. В прошлом году мы показали ее в Риме, и теперь нас снова зовут туда, причем, очень просят сделать эту постановку на итальянском языке.

- Спасибо за откровенный разговор, за вашу невероятную энергию, мужество. Ждем новых премьер!

ТАТЬЯНА БОРИСОВА