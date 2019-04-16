Срочно: блок ACUM заявил о готовности вести переговоры с ПСРМ

Блок ACUM готов вести переговоры с Партией социалистов Республики Молдова. Об этом в ходе пресс-конференции объявили лидеры формирования Майя Санду и Андрей Нэстасе. Блок предложил ПСРМ создать рабочую группу, в рамках которой можно будет вести переговоры.

Андрей Нэстасе заявил, что было бы хорошо организовать в ближайшее время новую парламентскую сессию и до 25 апреля избрать руководящие посты законодательного органа, в том числе парламентские комиссии.

Блок ACUM просит от ПСРМ гарантий, что в будущем партия не вступит в коалицию с олигархическими партиями.

Майя Санду и Андрей Нэстасе также добавили, что досрочные выборы неприемлемы и нанесут ущерб гражданам.

Также представители блока добавили, что от партий PAS и PPDA в рабочую группу войдут Сергей Литвиненко, Михай Попшой, Оазу Нантой, Александру Слусарь, Кирилл Моцпан и Игорь Мунтяну.

На вопрос о том, не являются ли переговоры между блоком ACUM и ПСРМ нарушением заявленных ранее обязательств о том, что коалиция между партиями не будет создана, Санду заявила, что они не создают альянс, а просто ведут переговоры по законопроектам, передает Unimedia.

Напомним, что ранее Майя Санду заявила, что блок больше не пригласит социалистов на переговоры.