Пожар в Соборе Парижской Богоматери выявил среди жителей Молдовы мерзавцев: «Это корчится в огне умирающий либеральный Запад»

Неужели некоторые наши граждане не понимают, что есть моменты, когда лучше промолчать, нежели пороть чушь.

Почти наверняка большинство из наших читателей вечером в понедельник следили за трагедией в Париже в режиме онлайн: благо, сейчас подобных сервисов много. Впечатления были сродни тому оцепенению, которое охватило всех нормальных людей 11 сентября. Но и тогда, и сейчас нашлись те, чья дурь стала видна каждому…

Отличился депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов, написавший на своей странице в Фэйсбуке:

«Это горит не Собор Парижской Богоматери – это корчится в огне умирающий современный либеральный Запад. Это гибель Европы, позволяющей воспевать мужеложество и «родителя №1» с «родителем №2» вместо любимых с детства Отца и Матери. Это гибель Европы, подвергаемой нашествию диких орд мигрантов, не желающих знать, что может быть какая-либо иная жизнь, кроме той, кровавой, в которой они выросли...»

Там еще много чего написано, но, внимание, вопрос: это нормальная цитата для представителя региона в тот момент, когда весь мир скорбит по произошедшему? Это говорит человек, который на посту депутата запомнился местным жителям пока что двумя вещами: постройкой деревянного туалета на пляже в Рыбнице и походом на ММЗ спустя 10 (!) дней после утечки радиации с проверкой – в каске и в дурацком «плаще в пол». Это говорит человек, чья дочь проживает на загнивающем Западе – вернее, в корчащейся либеральной Америке. Как так вообще? Зачем? Может, зря он сходил на ММЗ все-таки? А, может, дело в каких-то других проблемах? Не знаем.

Андрей Сафонов на своей странице в ФэйсбукеФото: СОЦСЕТИ

А вот другой экземпляр – экс- мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под следствием и уже не знающий, бедняга, как напомнить о себе лишний раз. Написал во время пожара в Париже вчера поздно вечером:

«Почему Нотр-Дам-де-Пари и Титаник погибли в пламени в один и тот же день с разницей в 107 лет? Кто может ответить на этот вопрос?»

Давайте попробуем понять, как появился этот комментарий. Скорее всего, Дорин позвонил своему дяде и спросил: «Как сделать пост в ФБ помрачнее»? И тот, сто процентов, ответил: «Погугли, найди, какие трагедии случались в этот день. «Титаник»? Это то, что надо! Не сгорел? А ты напиши – «сгорел»!

Дорин Киртоакэ задался вопросом: Почему Нотр-Дам-де-Пари и Титаник погибли в пламени в один и тот же день с разницей в 107 лет?Фото: СОЦСЕТИ

И дело даже не в том, что этот диалог очень близок к реальным событиям (или вы серьезно думаете, что Киртоакэпомнит по памяти, когда затонул «Титаник»? – прим. автора). А в том, что где-то уже часов 12 плачет отечественная психиатрия.

А еще где-то наверняка если не икает, то горько плачет экс-спикер Канду. И не от бессилия перед случившейся в Париже бедой. Вернее, не только от бессилия.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ