17 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Актер Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
17.04.2019

Актер Александр Семчев решил сделать себе подарок на 50-летие. Доведший свой вес до 190 килограммов мужчина к юбилею похудел более чем вдвое. Об этом сообщает "СтарХит".

Своим секретом актер назвал правильное питание и силу воли. "Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно", – сообщил Семчев, напомнив, что начал набирать вес еще в 23 года. Причину он до сих пор не знает - предполагает, что в организме произошел некий сбой.

Впрочем, после резкого снижения веса у актера появилась новая проблема - обвисла кожа лица. "Морда становится бульдожьей", - пожаловался актер, сообщив, что начал подумывать о круговой подтяжке.


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.