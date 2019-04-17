Вниманию получателей единовременной помощи в размере 600 леев!

Национальная касса социального страхования делает уточнения в отношении бенефициаров, которым назначена единовременная помощь в размере 600 леев по случаю Пасхальных праздников. Уточнения сделаны в контексте ряда запросов о категориях бенефициаров государственных социальных пособий, передает IPN.

В пресс-релизе НКСС уточняется, что единовременную помощь в размере 600 леев могут получить лица, получающие государственные социальные пособия. Речь идет о лицах с ограниченными возможностями, в том числе о лицах с ограниченными возможностями с детства, о лицах пенсионного возраста без трудового стажа, а также о семьях, потерявших кормильца. Исключение составляют пособия по уходу, сопровождению и надзору, назначенных до вступления в силу Закона о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан, получателям пенсий и государственных социальных пособий от 11 марта 2019 года.

В то же время, единовременная помощь в размере 600 леев предоставляется бенефициарам всех видов пенсий, установленных до 1 апреля 2019 года, месячный размер которых не превышает 2000 леев.

Более половины из 612,8 тыс. человек, которые имеют право на получение единовременной помощи в размере 600 леев, уже получили деньги: 174 тыс. – через офисы „Poșta Moldovei”, а 148 тыс. - посредством банковских карт.

НКСС уточняет, что суммы единовременной помощи, не истребованные получателями, возвращаются поставщиками платежных услуг на соответствующий счет Национальной кассы социального страхования и включаются в платеж за месяц, следующий за отчетным.