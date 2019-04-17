Блок ACUM предлагает создание совместной рабочей группы с ПСРМ

Блок ACUM считает целесообразным создание рабочей группы, в которую вошли бы представители парламентских фракций блока и ПСРМ, уполномоченные обсудить до 25 апреля законодательные инициативы по дезолигархизации государства и улучшению жизни людей. Об этом заявил председатель Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе после заседания Совета Блока ACUM, передает IPN.

Со стороны Блока ACUM, в группу назначаются Оазу Нантой, Михай Попшой, Серджиу Литвиненко, Александру Слусарь, Кирилл Моцпан и Игорь Мунтяну. По словам Андрея Нэстасе, Блок ACUM по-прежнему ожидает публичного участия ПСРМ в недопущении, ни сейчас, ни в будущем, коалиции с ДПМ. Блок ACUM также выступает за недопущение досрочных выборов.

Блок ACUM считает необходимым разблокировать деятельность парламента путем возобновления учредительного заседания, создания рабочих органов, установления приоритетных действий, в том числе возвращения к пропорциональной системе голосования, принятия проектов о дезолигархизации, дополненных сегодня пятью другими инициативами, и восстановления правового государства.

По словам депутата Серджиу Литвиненко, новые инициативы предусматривают: изменение Закона о прокуратуре, в части, касающейся освобождения от должности и назначения независимого прокурора; изменение Закона о госслужащем, в части, касающейся отставки государственного служащего, который занимался предвыборной агитацией в период труда, со ссылкой на госсекретарей. Кроме того, будет зарегистрирован проект об отмене Закона о гражданстве посредством инвестиций, внесения изменений в Кодекс о выборах, чтобы уточнить порядок отставки членов Центральной избирательной комиссии, а также проект изменения Закона о Национальном банке в части, касающейся отзыва главы НБМ.

По словам лидера ПДС Майи Санду, предлагаемая рабочая группа не означает формирование коалиции с ПСРМ. Сегодняшним предложением Блок ACUM хочет „понять, хотят ли представители ПСРМ участвовать в процессе дезолигархизации государства, проголосовав за пакет законов”. Она добавила, что блок не обсуждает министерства и готов взять на себя ответственность за миноритарное правительство.