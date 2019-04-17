ДПМ: Просим парламентские партии вернуться с небес на землю и начать решать проблемы граждан

Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы (ДПМ) Виталий Гамурарь, на просьбу прокомментировать происходящее на политической арене страны, выступил с некоторыми уточнениями.

Как сообщает Трибуна, в одной из соцсетей Виталий Гамурарь написал, что, как и большинство граждан Молдовы, «ДПМ в эти дни наблюдает за жалкими попытками некоторых партий позаботиться о будущем Республики Молдова».

«Констатируем, что блок ACUM сосредоточен только на отчаянных попытках получить должности и взять под контроль несколько государственных учреждений, полностью игнорируя приоритетную повестку дня граждан и их проблемы. Граждане видят, что их интерес к должностям настолько велик, что они готовы нарушить свое обещание не вступать в коалицию, в том числе неформальную, с социалистами. Напомним, что приоритетными проблемами граждан являются: рост зарплат, пенсий, безопасность на рабочем месте, дороги, поддержка молодежи и др.

Все это включено в повестку дня ДПМ. Мы просим парламентские партии вернуться с небес на землю, понять, что избирательная кампания закончилась, и им следует подключиться к решению реальных проблем граждан. Также им следует прекратить бессмысленный политический диалог и отчаянную борьбу за должности», – написал демократ.

По словам демократа, в ДПМ считают, что парламентские партии обязаны заниматься решением социальных проблем, с которыми сталкиваются граждане. «Для этого нужен реальный и конструктивный диалог, а также политическая зрелость. Для этого нужно создавать рабочие группы, а не для распределения должностей», – отметил Гамурарь.

Андриана Кептине