Ирина Влах добилась впечатляющих результатов в автономии, - Додон

С момент вступления Ирины Влах в должность башкана Гагаузии прошло ровно четыре года.

Сегодня, 16 апреля, президент Молдовы Игорь Додон встретился с Башканом Гагаузии Ириной Влах, которая накануне отметила четыре года со дня вступления в должность. Во время встречи глава государства и башкан Гагаузии обсудили текущую ситуацию в автономии и в стране.

- Считаю, что, находясь во главе исполнительной власти, Ирина Влах проделала огромную работу и добилась впечатляющих результатов в автономии за прошедшие 4 года. Об этом свидетельствует положительная динамика всех показателей Гагаузии. Выразил Ирине Федоровне полную поддержку, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В заключение беседы Ирина Влах проинформировала главу государства о мероприятиях, которые пройдут в автономии в ближайшие недели, и пригласила его принять в них участие.