Что нужно знать гражданам Молдовы, которые отправляются на работу в Россию

В отношении трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, действуют более жесткие требования по легализации в России.

О проблемах, с которыми сталкиваются трудовые мигранты из Молдовы в России, а также документах, необходимых для легального трудоустройства на территории этой страны рассказала советник президента по связям с диаспорами Кристина Буга. Советник президента отметила, что в отношении трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, действуют более жесткие требования легализации в России. Данные требования касаются и граждан Молдовы, которая пока является наблюдателем в этой региональной международной организации.

- В первую очередь, мигранты должны иметь патент на работу. Он довольно дорогой, стоит 5000 рублей. Было бы замечательно, если бы у нас была возможность отменить патент на работу или хотя бы предоставить им возможность первые три месяца работать по миграционной карте, как это возможно для граждан ЕАЭС, - рассказала Кристина Буга в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Помимо этого прибывшим в Россию трудовым мигрантам из Молдовы придется сдать экзамен на знание русского языка, пройти медкомиссию, а также перевести пакет документов. Это требует определенных финансовых затрат, к которым надо быть готовым.

- Бывает, что в первые месяцы нахождения в Российской Федерации, еще не проработав ни одного дня, трудовым мигрантам приходится тратить до 50 тысяч рублей, это около 800 долларов. Это очень важно сделать перед тем, как получить работу, потому что если их поймают без документов, то затраты будут еще больше, - подчеркнула советник президента.

По этой причине эксперты рекомендуют людям, решившим выехать на работу за границу, изучить миграционные правила страны пребывания, еще находясь в Молдове. Необходимо точно знать, какие нужны документы для получения патента на работу, как встать на регистрацию и прочее.

В любом случае решать возникающие проблемы легче и дешевле дома, чем за границей. Если же вы поторопились и приехали в чужую страну не подготовленными, единственной возможностью урегулировать возникшие проблемы остается обращение в молдавское посольство или консульство.

По данным администрации президента Молдовы, в Российской Федерации временно проживают 357 тысяч граждан Молдовы, находящихся на официальном учете. Однако реальное количество наших соотечественников в России значительно больше.

С 2012 года ежегодно из Молдовы в Россию уезжают на постоянное место жительства до 15 тысяч человек.