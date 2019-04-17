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На устах
В Молдове может появиться система автоматического оповещения при ДТП - ECall
17.04.2019

В ЕС подобный подход уже давно реализован. Система ECall - это система автоматического звонка в службу экстренной помощи в случае ДТП, которая уже давно функционирует в странах Европейского Союза. Впрочем, созвучность аббревиатуры - это лишь совпадение, так как ECall расшифровывается как Emergency Call - срочный звонок в переводе.

Эта тема обсуждались сегодня на совещании под председательством министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича - в ней участвовала также межведомственная координационная комиссия по обеспечению взаимодействия между Единой национальной службой вызовов 112 и службами экстренной помощи.

Другая тема, обсуждавшаяся на совещании - внедрение мобильных терминалов для расширения Автоматизированной информационной системы 112. Автоматизация этих процессов сократит время оповещения экипажа и сведёт к минимуму значимость человеческого фактора при передаче информации о возможном ЧП, а также позволит отслеживать этапы аварийного реагирования.


 
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