17 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Стал известен список стран, где работающие граждане Молдовы смогут получать европейскую пенсию
17.04.2019

По разным данным страну за последние годы покинуло более миллиона человек.

По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга, в настоящий момент у республики подписаны соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой. Это означает, что, вернувшись домой, трудовые мигранты, работавшие в этих странах, могут претендовать на молдавскую пенсию.

"Идет речь о легально работающих гражданах Молдовы, которые могут получать пенсию и пособия здесь, в республике. Им выплачивается пенсия пропорционально страховому периоду, который они накопили, работая за границей. Очень важно, чтобы они работали легально", - сказала советник президента.

Аналогичные соглашения подписаны с Германией, Турцией и Италией. Они, однако, пока не вступили в силу. Особо остро стоит вопрос с Италией, ставшей популярным направлением для молдавских гастарбайтеров.

По словам ответственной по связям с иностранными сообществами и ассоциациями в Италии Департамента иммиграции Ufficio Politico Federale "Lega Nord" Ирины Соколовой, пенсионеры из Молдовы, проживающие в Италии, очень хотят вернуться на родину, но не имеют такой возможности. Договор в области социального страхования между Молдовой и Италией подписан, но не ратифицирован итальянской стороной.

НАТАЛЬЯ ИОВВА


 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.