Стал известен список стран, где работающие граждане Молдовы смогут получать европейскую пенсию

По разным данным страну за последние годы покинуло более миллиона человек.

По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга, в настоящий момент у республики подписаны соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой. Это означает, что, вернувшись домой, трудовые мигранты, работавшие в этих странах, могут претендовать на молдавскую пенсию.

"Идет речь о легально работающих гражданах Молдовы, которые могут получать пенсию и пособия здесь, в республике. Им выплачивается пенсия пропорционально страховому периоду, который они накопили, работая за границей. Очень важно, чтобы они работали легально", - сказала советник президента.

Аналогичные соглашения подписаны с Германией, Турцией и Италией. Они, однако, пока не вступили в силу. Особо остро стоит вопрос с Италией, ставшей популярным направлением для молдавских гастарбайтеров.

По словам ответственной по связям с иностранными сообществами и ассоциациями в Италии Департамента иммиграции Ufficio Politico Federale "Lega Nord" Ирины Соколовой, пенсионеры из Молдовы, проживающие в Италии, очень хотят вернуться на родину, но не имеют такой возможности. Договор в области социального страхования между Молдовой и Италией подписан, но не ратифицирован итальянской стороной.

НАТАЛЬЯ ИОВВА