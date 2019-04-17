Откровения молдавской любовницы: «Самое унизительное, когда звонит его жена, а он тебя выгоняет в ванную или прячет в шкафу»

Молодая женщина приравняла подобные действия мужчины к самоубийству. Журналистка, бывшая ведущая телепередачи «Fara Masti» Иляна Русу в интервью молдавскому глянцевому журналу Redbyrc откровенно рассказала о роли любовницы и рассказала несколько пикантных подробностей из своей личной жизни.

«Очень важно, когда ты чувствуешь себя хорошо, когда тебе спокойно и хорошо рядом с определенным человеком, даже если приходится умалчивать об отношениях с ним. Роль любовницы — унизительна, в принципе. Я сейчас могу назвать несколько имен любовниц, но зачем, кому-то придется из-за этого развестись. Я не буду этого делать.

А самое унизительное, это когда звонит его жена или невеста, а он выгоняет тебя в ванную комнату или прячет в шкафу, это похоже на самоубийство. Или другой момент. Когда мужчина после занятий с тобой любовью, сломя голову бежит в душ. А там пытается ногтями и гелем для душа стереть с себя кожу», - рассказала девушка.

Иляна дала откровенное интервью молдавскому глянцу. Фото: redbyrc.md

На вопрос о том, чувствует ли она зависимость от человека, Иляна, отметила, что финансово, она всегда была независима, ее никто не содержал. А эмоционально привязывалась, но теперь абсолютно фригидна в этом плане.

Журналистка не побоялась признаться, что как у «настоящей развратницы» у нее было много мужчин. «Много, даже не смогу сосчитать. Появлялись, исчезали, возвращались вновь»

В то же время Иляна отмечает что нужно учиться любить мужчин. Однако не советует мужчинам влюбляться в такую, как она.

«Я люблю плести интриги, продумывать сценарии, мне нужно все и сейчас. В один день я могу быть доброй, а на следующий - выгнать мужчину без раздумий. По сути, я разрушитель, а хорошие парни, которые любили меня, были такими скучными!», - призналась Иляна.

Иляна - яркая девушка.

ЛИДИЯ ТКАЧ