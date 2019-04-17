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Общество
Шок - в Молдове агрессивный задержанный пытался откусить палец полицейскому (ВИДЕО +18)
17.04.2019

Страж правопорядка отчаянно боролся за свою частичку. Попытка каннибализма в Молдове - агрессивный задержанный пытался откусить палец полицейскому. Опешившие от такого развития событий стражи порядка сперва восприняли это как шутку, но то, что казалось нелепой забавой, переросло в серьёзную проблему - агрессор впился в палец бульдожьей хваткой, и никак не хотел отпускать.

К сожалению, мы не можем сказать вам, чем закончилась эта драматичная история спасения пальца полицейского - всё, что было записано на видео, можно лицезреть ниже и сделать свои выводы. Видео - не для слабонервных!


 
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