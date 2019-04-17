Эксперты предупреждают о надвигающемся кризисе

Будущее правительство, вне зависимости от того, какие партии или коалиции его сформируют, должно иметь наготове антикризисный план, несмотря на наблюдающийся рост экономики и экспорта. Такого мнения придерживаются эксперты института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, передает Инфотаг.

Они считают, что следующее правительство столкнется с двумя основными проблемами: политической неопределенностью, которая может обостриться в случае досрочных выборов, и предстоящим «синхронизированным упадком мировой экономики».

Эксперты обратили внимание на то, что Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Молдовы с 3,8 до 3,6 процента, а МВФ - с 3,7 до 3,5 процента, и отметили, что период высокого экономического роста в РМ подошел к концу. В последнем отчете МВФ отмечается, что ежегодные темпы роста Молдовы в 2001-2010 годах в среднем составляли 5,1 процента, в последние десять лет - 4,6, а на 2019-2021 годы прогнозируется рост в 3,5-3,8 процента.

«Эксперты Всемирного банка считают, что неблагоприятные демографические тенденции, низкая производительность и уязвимость к внешним потрясениям являются основными проблемами долгосрочного роста, - напомнили в IDIS Viitorul. – Эти проблемы - старение населения, расширение чистой миграции и модель неустойчивого роста, характеризующаяся потреблением денежных переводов, а также низкой производительностью».

Будущему правительству придется столкнуться с внешними потрясениями. К 2020 году могут возникнуть условия для финансового кризиса, за которым последует глобальная рецессия, ожидаемая экономистами США и Европы. «Синхронизированное сокращение» экономики в Европе, США, Китае и других странах, как предсказывает МВФ, окажет прямое влияние на экономику Молдовы. Сокращение импорта и инвестиций является первым сигналом наступления кризиса в странах-партнерах.

Отсутствие парламентского и правительственного большинства поставит под угрозу соглашение с МВФ и предоставление Молдове от ЕС макрофинансовой помощи в 100 миллионов евро, согласованное в июле 2017 года. Кроме того, будут скомпрометированы сроки выполнения соглашения об ассоциации РМ-ЕС, особенно в случае досрочных парламентских выборов. В IDIS Viitorul настаивают на том, что правительство должно быть готово к ожидаемому кризису и проводить структурные реформы, а также увеличивать доходы, чтобы не повторить ситуацию 2008 года, когда первые признаки надвигающегося кризиса были проигнорированы.