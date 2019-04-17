17 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Общественный транспорт оснастят тревожными кнопками
17.04.2019

В Молдове скоро запустят систему экстренного оповещения ECall. Тревожными кнопками в первую очередь оснастят общественный транспорт. Такое решение приняли на совещании под руководством министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича.

Министр подчеркнул, что система хорошо зарекомендовала себя в странах Европейского союза.

Запустили ее для сокращения числа жертв дорожных катастроф. При аварии система автоматически отправляет экстренным службам данные о местонахождении автомобиля.


 
Количество просмотров:
78
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.