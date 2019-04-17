Общественный транспорт оснастят тревожными кнопками

В Молдове скоро запустят систему экстренного оповещения ECall. Тревожными кнопками в первую очередь оснастят общественный транспорт. Такое решение приняли на совещании под руководством министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича.

Министр подчеркнул, что система хорошо зарекомендовала себя в странах Европейского союза.

Запустили ее для сокращения числа жертв дорожных катастроф. При аварии система автоматически отправляет экстренным службам данные о местонахождении автомобиля.