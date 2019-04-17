Для блока ACUM диалог с социалистами окажется роковым, мнения

Для блока ACUM диалог с Партией социалистов станет роковым. Но судьба этого диалога будет зависеть от той внутренней борьбы, которая идет внутри этого политического формирования. Такого мнения придерживается политический комментатор Корнелиу Чуря. По его словам, если будет принято решение не сотрудничать с ПСРМ, то блок ACUM останется на политической сцене, но если он пойдет на сотрудничество с социалистами, то в ближайшее время исчезнет. Заявления были сделаны в передаче „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Политический комментатор говорит, что блок ACUM испытывает соблазн вступить в дискуссии с Партией социалистов и углубиться в переговоры. Корнелиу Чуря считает, что внутри блока идет ожесточенная борьба между большинством политиков, которые выступают за переговоры с социалистами, и меньшинством, которое против. Поэтому то, что сегодня заявляет блок ACUM, нельзя понять однозначно. „Это приглашение к диалогу с социалистами, но Партии социалистов РМ его трудно принять”, - отмечает Корнелиу Чуря.

Комментатор Анатол Цэрану считает, что если социалисты примут участие в парламентском большинстве, то будут продвигать четкую политику переориентации Республики Молдова на восточное пространство, что, по определению, является областью, в которой доминирует олигархия. „Следовательно, они уводят нас туда, в это пространство. Что же тогда остается от принципиальности, от „политического целомудрия”?, - задается вопросом Анатол Цэрану.

Кроме того, Анатол Цэрану говорит, что социалисты вернутся из Москвы, куда отбыла вся парламентская фракция, с очень четкими указаниями. „ Если они не вступают ни в какой контакт с ДПМ, то означает, что это не решение социалистов, а таково решение Москвы. Это значит, что ДПМ, возглавляемая Плахотнюком, полностью вычеркнута Москвой из списков. И Москва же впускает блок ACUM в игру, но практически разрушает его”, - отмечает комментатор.