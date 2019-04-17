Серджиу Литвиненко: Если ПСРМ будет настаивать на формировании коалиции с блоком ACUM, то ясно, что она хочет досрочных выборов

Депутат блока ACUM Серджиу Литвиненко утверждает, что если Партия социалистов будет настаивать на создании коалиции с блоком ACUM, то ясно, что она движется к досрочным выборам. Другая версия заключается в том, что такое поведение приведет ПСРМ к коалиции с ДПМ. Заявление было сделано в передаче „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Депутат повторил, что блок ACUM не желает никакой коалиции или союза с ПСРМ. „Этот альянс невозможен в принципе. Если Партия социалистов хочет продолжать настаивать на этом, то ясно, что она желает проведения досрочных выборов, но они в нынешних условиях - подарок Владимиру Плахотнюку и Демократической партии, так как ясно, что вследствие досрочных выборов со смешанной избирательной системой, с учреждениями во главе с представителями олигархии принесут ДПМ еще больше мандатов”, - заявил Серджиу Литвиненко.

Председатель ассоциации „Voievod” Николае Паскару считает, что общество должно быть „запрограммировано” на альянс между ПСРМ и блоком ACUM. По его мнению, от такой коалиции социалисты только выиграют. „Было бы хорошо пойти на создание коалиции, но отказаться от своих политических амбиций и блоку ACUM пойти на эти переговоры, потому что после досрочных выборов электорат вас не поймет”, - сказал Николае Паскару.

Эксперт в области публичных политик Штефан Глигор приветствует предложение блока ACUM о создании рабочей группы для пошагового обсуждения совместной повестки дня. „Считаю это решение очень зрелым и необходимым, своевременным, но в данном контексте меня интересует, почему Влад Батрынча (примеч. ред. - депутат от ПСРМ) приходит с очень язвительной, жесткой и не вежливой реакцией, говоря, что его не интересуют рабочие группы, а лишь четырехлетняя правящая коалиция?”, - отмечает эксперт. По его мнению, ПСРМ и блок ACUM должны понимать, что ни одно правительство меньшинства, а также ни одно четырехлетнее правительство с правящей коалицией не может состояться. Эти сценарии являются экстремальными и взаимоисключающими. „Что может быть достигнуто в этой ситуации посредством зрелого переговорного процесса, так это принятие совместного законодательного пакета для переформатирования существующих государственных институтов и изменения правил игры”, - отмечает Штефан Глигор.

Теодор Кырнац, эксперт по конституционному праву, считает, что в политическом отношении Демократическая партия и Партия социалистов являются двумя политическими формированиями, которые пользуются поддержкой избирателей левоцентристских взглядов. В этой ситуации, если ДПМ вступит в коалицию с ПСРМ, то последняя постепенно исчезнет с политической сцены. „Но благодаря альянсу с блоком ACUM социалистам будет гораздо легче восстановить свои силы, залечить раны, полученные ими 24 февраля, чтобы затем, после того как „поиграют” месяц, два, три, вернуться к старым привычкам, которые у них были с 2016 года, к прежнему хозяину - ДПМ, чтобы создать большинство на три последующие года”, - говорит Теодор Кырнац.