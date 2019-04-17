Ирина Брэйеску. Как выяснилось, и 18 пар часов – не предел

Несколько раз в году самыми влиятельными на рынке становятся те, кто создают подарки. В рубрике Business Influencers интервью с Ириной Брэйеску, владельцем и управляющей компании Bray’s. Партнер рубрики - Land Rover.

Ира, добрый день. Готовился к интервью и увидел ваш последний пост в Facebook: «Я уже пять лет в бизнесе!» Дата вполне круглая, подводите итоги.

Пять лет как одна секунда. Начинала сама, еще когда была сотрудницей Orange. Дома, в декретном отпуске, за таким столом, как мы сейчас с вами сидим (размер стола равен столу на втором этаже Delice’d’Ange). Сейчас нас девять человек, ателье на 150 квадратных метров, представитель в Москве и Италии и продажи на Amazon.

Чтобы было понятно читателям, представьте, что вы заполняете данные для выставочного каталога. Чем точно занимается Bray’s?

Декоративные изделия для дома и для подарков.

Есть ли хит продаж за пять лет, ваша визитная карточка?

Наверное, да. Это деревянная тортница. Кстати, здесь в Delice’d’Ange она тоже есть. Практически все кафе и рестораны у нас ее заказывали. Плюс свадьбы, плюс кейтеринг. Так что это точно хит продаж.

Смотрел ваш ассортимент, там больше 30 позиций. И вы все время обновляете их. Значит, что-то приходится убирать? Что НЕ любят покупать в Молдове?

Скорее не убирать, а дать «отлежаться». Мы сделали новую позицию. Короб (органайзер) для часов. Сначала никто не покупал. Зато сейчас услышала вопрос: “У меня 18 пар часов, мне нужен короб, чтобы именно столько можно было разложить”. Так же было и с фотоальбомами. Мы напрягли несколько поставщиков, сделали вещь, от которой я сама не могла оторваться. И не идет. Но прошло время, и «и вот такой альбом тоже хочу».

Расскажите про Amazon. Идут там продажи молдавских подарков?

Да. Я зарегистрировалась в конце прошлого года как физическое лицо. Попробовать. И сейчас мы уже вышли на предел продаж в месяц – 45 предметов. Буду менять аккаунт уже на компанию. И это с учетом, что я практически не занималась продвижением.

У Land Rover тоже есть приятный подарок к Пасхе. Range Rover Velar – комплектация HSE, 300 л.с., специальная цена – 68 800 евро (прайс – 79 600).