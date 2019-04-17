Жестокое и ужасающее обращение с собаками сотрудников службы по отлову животных...

Ловцы из Regie Autosalibritate продолжают использовать в работе жестокие и бесчеловечные методы отлова бездомных животных.

Несмотря на все обещания врио примара Руслана Кодряну о том, что после смены руководства Службы отлова бездомных животных и обещания Романа Трахтмана, бродячих собак продолжают отлавливать клещами как и ранее.

Все уверения официальных представителей примэрии Кишинева оказались пустыми обещаниями для успокоения зоозащитников и неправительственных организаций Молдовы и Кишинева, которые неоднократно поднимали этот вопрос на муниципальных заседаниях и требовали принятия срочных мер по защите бездомных животных.

Доказательство того, что сотрудники Службы отлова ведут себя бесчеловечно по отношению к бродячим собакам в момент поимки, было опубликовано в одном из популярных пабликов соцсети Facebook.

Свидетель произошедшего заснял момент, когда ловцы заманивают голодную и замерзшую собаку, и хватают ее клещами, причиняя собаке неимоверную боль и мучения. Собака скулит от сильной боли и испуга, а ловцы швыряют ее в спецтранспорт.

Комментаторы разделились на две части – одни считают, что собак надо отлавливать любыми методами, пусть даже если они жестокие, так как главная цель – обезопасить дворы и детские площадки от бездомных псов.

Другая часть комментаторов выступает за гуманное отношение к животным, даже если они бездомные, и требует выполнить обещания, данные врио примара Русланом Кодряну.