«Предпосылок для кризиса на валютном рынке нет, но в случае чего есть рычаги, чтобы лей не рухнул»

Основные операторы рынка проявляют спокойствие и работают в нормальном режиме, чего не скажешь про простых граждан.

На сайте Национального банка Молдовы появился следующий пресс-релиз:

«Национальный банк Молдовы (НБМ) уточняет, что в последнее время на внешних финансовых рынках курс евро наметил тенденцию укрепления по отношению к доллару США на фоне благоприятной эволюции макроэкономических показателей зоны евро. Соответственно, в текущем месяце единая европейская валюта подорожала с 1,1218 EUR/USD до уровня 1,1300 EUR/USD, данная динамика объясняет обесценение лея по отношению к евро. Одновременно, внутренний валютный рынок был охарактеризован умеренной тенденцией обесценения молдавского лея по отношению к доллару США (около 48 банов).

В настоящий момент местный валютный рынок находится на временном этапе обновления, волатильность, а также ритм обесценения по отношению к референтной валюте тщательно мониторизируются Национальным банком.

Предпосылок для кризисных ситуаций на валютном рынке не существует, с незначительными расхождениями между спросом и предложением иностранной валюты. Основные операторы рынка проявляют спокойствие и работают в нормальном режиме.

НБМ еще раз подчеркивает, что он не прогнозирует или таргетирует динамику лея, его основной задачей является обеспечение и поддержание стабильности цен, но продолжит отслеживать динамику внутреннего валютного рынка. Национальный банк располагает достаточными рычагами для влияния на валютном рынке, в том числе соответствующими валютными резервами (4,7 месяца импорта), для оперативной реакции, в случае необходимости».

ЛИДИЯ ТКАЧ