Пасхальные куличи появятся в продаже в конце этой недели. Отечественные производители обещают и новинки в праздничном ассортименте.

„Новинкой этого года является куличи с шоколадом и натуральным кофе”, - заявила для IPN администратор пекарни „Bon Appetit” Корина Ончан. Продукты бренда можно будет найти в специализированных магазинах Fourshette, на Центральном рынке и на пасхальных ярмарках. Пасхальный ассортимент включает куличи, рулеты с орехами, вишней или лепестками роз. Продукция будет стоить в среднем 100 леев, а экономический агент заверяет, что использует в процессе производства только натуральные ингредиенты.

Представитель кондитерской Colibri Ольга Андроник отметила, что пасхальная продукция поступит на полки с 22 апреля. Самыми дорогими являются куличи, изготовленные по итальянскому рецепту - panettone, которые будут стоить и 140 леев, в зависимости от того, где будут куплены. Пасхальное предложение от Colibri также включает пряники со сгущенным молоком, шоколадные кексы, с вишней и маком, пасхальный пирог с творогом и рулеты с несколькими типами начинки. Традиционно куличи пекутся из сладкого теста с добавлением орехов, изюма, мака и специй. Продукцию от этого производителя можно найти в магазинах Green Hills и Fourchette.

Комбинат хлебобулочных изделий Franzeluţa уже выставил на продажу сладкие фигурки и panettone, а к концу этой недели ассортимент будет дополнен и куличами, приготовленными по традиционным рецептам. Куличи с творогом будут выставлены на продажу накануне Пасхи. В компании уточнили для IPN, что в этом году потребители могут выбирать из 40 видов продукции: куличи, рулеты с различными начинками, а также выпечку, изготовленную по итальянским технологиям. Их можно будет найти в специализированных магазинах и в сетях супермаркетов.

Производитель заверяет, что использует только натуральные ингредиенты и начинки „одна вкуснее другой: с шоколадом, джемом, какао, засахаренными фруктами, маком, изюмом и орехами”. Цены начинают от почти 8 леев и достигают 83 леев за кексы, куличи, сладкие фигурки, а panettone стоит 140 леев.