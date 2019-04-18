Третий год в Молдове выплачивается отцовское пособие

Начиная с второй половины 2016 года, 6030 отцов из Республики Молдова могли находиться с их новорожденными детьми, имея право на 14-дневный отпуск по отцовству. В период отпуска, отцы получают пособие, уплаченное из бюджета государственного социального страхования.

Пособие по отцовству предоставляется застрахованному работнику, подтверждающему общий страховой стаж не менее трех лет или не менее девяти месяцев в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате рождения ребенка, если ему был предоставлен по запросу отцовский отпуск с основного места работы в течение первых 56 дней со дня рождения ребенка, и если получил застрахованный доход на рабочем месте в течение последних трех месяцев, предшествующих рождению ребенка.

Заявление на установление отцовского пособия подается в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или в территориальную кассу, в радиусе обслуживания которой находится подразделение с основного рабочего места. Заявление может быть подано в электронном виде на сайте Национальной кассы социального страхования – www.cnas.md www.cnas.md или на правительственном портале – www.servicii.gov.md. Заявление о предоставлении отцовского пособия должно быть подано в течение 30 дней со дня предоставления отцовского отпуска, в противном случае пособие не устанавливается.

В Молдове отпуск по отцовству был учрежден в 2016 году, когда были внесены изменения в Трудовой кодекс, предложение, продвигаемое тогда депутатом Парламента Республики Молдова, председателем Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентиной Булигой в целях поддержки семей с детьми.