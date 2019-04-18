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Общество
Пасхальные ярмарки будут организованы в столичных секторах с понедельника
18.04.2019

С понедельника, 22 апреля, и до 7 мая в столичных секторах будут организованы пасхальные ярмарки.

Претура сектора Чентру информирует в пресс-релизе, что организация ярмарок разрешена на шоссе Хынчешть, 58, ул. Академической, 7, ул. Измаильской, 84, пр. Кантемир и ул. Митрополит Варлаам, 63.

Претура сектора Рышкань разрешила организовать пасхальные ярмарки по ул. Б. Воевод, 1/1, ул. Б. Воевод угол с ул. Киев, пр. Москвский, 9 и 18, ул. A. Дога, 35, ул. Каля Мошилор, ул. Н. Димо, 17/1, ул. Каля Орхеюлуй, 105/1 и ул. Дойна, 203.

В секторе Буюкань, как и в предыдущие годы, пасхальная ярмарка будет открыта только на ул. Каля Ешилор, 2. И в секторе Чокана ярмарка будет организована только по одному адресу, на ул. Мирча чел Бэтрын, угол с Алеку Руссо, напротив магазина Green Hills.

Претура сектора Ботаника пока не определила адреса для ярмарок и ждет распоряжения исполняющего обязанности примара, заявил для IPN начальник отдела претуры Юрие Гоцуляк.

Для участия в пасхальных ярмарках, экономические агенты должны получить разрешения в претурах. Плата за участие не взимается.


 
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