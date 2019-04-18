Наша позиция понятна всем – нужно договариваться, - Гречаный - ВИДЕО

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный ответила на вопросы российского телеканала Россия 24.

Лидер молдавских социалистов Зинаида Гречаный отметила, что в Москву депутаты парламентской фракции ПСРМ прибыли по приглашению руководства Государственной Думы РФ. Причем приехала вся фракция, учитывая, что Партия социалистов РМ тесно сотрудничает с думскими политическими партиями.

- Мы постоянно обмениваемся делегациями. И это не первый наш визит. В полном составе наша фракция была в Государственной думе в 2015 году, правда, тогда нас было меньше. Сейчас наша фракция состоит из 35 депутатов, и я думаю, что моим коллегам, которые впервые прошли в парламент, будет очень интересно познакомиться с коллегами из Государственной думы. Это сотрудничество мы будем развивать и дальше, – пояснила председатель ПСРМ.

Ведущий поинтересовался мнением Зинаиды Гречаный по поводу заявлений оппонентов о том, что депутаты-социалисты здесь, в Москве, якобы «согласовывают коалицию».

- Какую коалицию можно согласовывать в Москве? Лучше бы оппоненты согласовывали ее вместе с нами, потому что действительно нужно создавать правящую коалицию в Молдове, – сказала Зинаида Гречаный.

Она также рассказала, что как партия, набравшая наибольшее количество голосов, ПСРМ сделала предложение оппозиционным партиям, входящим в политический блок АКУМ и получившим 26 депутатских мандатов из 101.

– Вместе у нас 61 мандат, и мы можем избрать спикера и сформировать правительство, – отметила председатель ПСРМ, добавив, что почему-то правые партии, которые в составе блока АКУМ набрали всего 26 мандатов, решили, что им должна принадлежать вся власть.

В то же время председатель ПСРМ подчеркнула, что позиция ПСРМ понятна всем – нужно договариваться.

На предположение ведущего о том, что возможно, у правых есть своеобразный «золотой ключик», который позволяет им выбирать партнера в парламенте, Зинаида Гречаный ответила, что «золотой ключик» принадлежит социалистам, потому что «блокирующий пакет у нас – 35 мандатов». Парламент и правительство не должны быть временными, как того желают правые, и Молдова не должна идти на досрочные выборы, сказала председатель ПСРМ.

- Народ не этого ждет, народ ждет постоянства, тем более что это нужно нашей экономике, которая зависит от политической стабильности. Поэтому мы выдвинули свои условия: ПСРМ должна принадлежать должность председателя парламента, кроме того, есть некоторые проекты законов, которые, по нашему мнению должны быть приняты, – отметила Зинаида Гречаный.

В частности, речь идет об отмене запрета на трансляцию российских информационно-аналитических программ, о принятии нового закона, который бы подтвердил статус русского языка как языка межнационального общения в республике. Есть блок социальных проектов, а также институциональный блок, который предусматривает возвращение тех полномочий Президента РМ, которые были сокращены режимом Демпартии. Это касается министерства обороны, министерства внутренних дел и министерства иностранных дел. Зинаида Гречаный подчеркнула, что ПСРМ будет настаивать на принятии этих условий.

Председатель ПСРМ пояснила также, что предложение о коалиции было сделано лишь правым партиям, так как до сих пор социалисты боролись с режимом демократов. Однако это не значит, что правые должны только требовать.

- Они уже заявили, что никогда не будут объединяться с Демпартией. Поэтому могут договориться только с нами. Но это не значит, что они должны только требовать, – сказала председатель ПСРМ.

На вопрос ведущего, откроется ли въезд в Молдову российским журналистам, Зинаида Гречаный ответила, что для этого должно быть создано нормальное правительство, представители которого умеют вести взвешенную внешнюю политику.

- Молдова маленькая страна и должна дружить со всеми, – подчеркнула Зинаида Гречаный.