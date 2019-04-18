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Политика
Майя Санду о создании правительства меньшинства: «У нас есть люди...»
18.04.2019

Председатель партии «Действие и Солидарность» и сопредседатель блока “ACUM” Майя Санду утверждает, что в блоке есть кандидатуры на все должности в правительстве. Об этом она заявила в интервью для europalibera.org.

Как сообщает Трибуна, Майя Санду сказала, что блок намерен организовать совершенно прозрачные и корректные конкурсы.

«У нас есть люди для правительства меньшинства, и мы хотим организовать совершенно прозрачные и корректные конкурсы на замещение должностей в независимых учреждениях. В других учреждениях будут проведены прозрачные конкурсы и буду назначены политически независимые профессионалы», – добавила Санду.

Aндриана Кептине


 
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