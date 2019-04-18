Евгений Собор: «Хватит Молдове солистов, поющих фальцетом!»

После выборов Молдова оказалась в парадоксальной ситуации: ни политической определенности, ни социальной стабильности, ни общенациональной консолидации. Блок ACUM, взявший меньше голосов, чем ПСРМ и ДПМ, игнорирует даже известный «договорняк» в политике, который зачастую применяется западными политиками. «Новые богословы» от политики демонстрируют и «новое мышление»: с 26 мандатами захватить всю власть. В их логике просматриваются новые правила игры узурпации власти, желание стать новыми мессиями в управлении государством.

Были надежды на то, что левые возьмут большинство, но они кусали друг друга, а надежда ПСРМ на безоговорочную победу не оправдалась. Более того, провал коммунистов Воронина и партии Усатого привели к тому, что ACUM и ДПМ воспользовались их голосами.

Говорят, что у нового парламента новое лицо: поколения сменились. Но и на этот раз парламент не избавился от запаха нафталина, от перебежчиков и предателей из ПКРМ и ЛДПМ, а также бывших членов правительства, послов и депутатов от разных партий, которые нашли приют в ACUM. Не могут они без власти и баста, власть – самый надежный бизнес. Так что говорить о «новом лице» парламента не приходится.

Все наши надежды на то, что страна избавится от коррумпированной элиты и обретет энергетический потенциал во имя строительства справедливого государства, рассеялись как утренний туман. ДПМ, ПСРМ и ACUM так и не ответили на вопрос: по какому пути пойдет Молдова после выборов? Ведь, судя по опросам, 75 процентов граждан считают, что Молдова идет по неправильному пути. И не помогут ни пасхальные 600 лей, ни спасительная помощь ЕС.

Партии не определились и со своей идентичностью. Правда, народ дал ДПМ прозвище «олигархической партии». А если завтра Плахотнюк и К° уйдут с политической арены, как назовут ДПМ? Социал-демократической? Вряд ли, судя по итогам 10-летней деятельности. Нравы ДПМ всегда были чисто либеральными.

ACUM продекларировала, что ПАС и ДА – правоцентристские партии. И все. Скобок не открывают. Но, судя по их программам и заявлениям лидеров, эти партии, похоже, хотят возрождения «нового либерализма» после смерти ЛП и ЛДПМ. Их электорат - те же самые люди, что голосовали за Филата и Гимпу, плюс унионистский сегмент. Более того, их политическая самостоятельность вызывает сомнение, судя по частым визитам Санду и Нэстасе в Брюссель, Вашингтон и Бухарест.

Я уже писал о том, что и у ПСРМ тоже наличествует проблема идентичности. Что она собирается строить: социальное государство по модели «третьего пути», китайский социализм или евросоциализм? Да, хотят построить справедливое общество. Но по какой социально-экономической и политической модели?

Вот такая у нас картина маслом. Что заслужили, то и получили. Охмурение избирателей стало национальной особенностью.

Что дальше? Какая судьба ожидает Молдову? Читаю в соцсетях мнение В.Новак: «Похоже, у нас еще продолжается похмелье после выборов. Как никогда в поведении правых политиков появилось провинциальное высокомерие с налетом псевдоевропеизма. Из-за этой небольшой кучки упрямых людей из ACUM, которые до получения мандатов ничем себя не проявили, страдает вся страна. Они вызубрили «европейские мантры» о правовом государстве, борьбе с коррупцией, но у самих «рыльце в пушку». Имею ввиду Санду, которая была членом правительства, которое принимало решения по украденному миллиарду, о приватизации аэропорта. Нужно снизить градус упрямства и социалистам, которые должны найти компромисс с ACUM. Если эти партии спровоцируют досрочные выборы, то я подумаю: а может, мне голосовать за ДПМ? Судите, как хотите».

А вот что я скажу: беда, драма ПСРМ и ACUM в дефиците в правильной реакции на настроения избирателей в случае провала переговоров и досрочных выборов. Если эти партии не сменят «переговорный тон», то их ожидают не лучшие времена. Это особенно относится к блоку ACUM, который инфицирован «моралью ДПМ», желанием стать, как и демократы во главе с Плахотнюком, «солистами». Это просматривается в тупиковых заявлениях Санду, претензиях на первые роли с 26 мандатами.

Заразны эти «страсти по власти». Ясно одно: эпоха политических «солистов», таких, как Воронин и Плахотнюк), исчерпана, а повтор такого явления в лице Санду пагубен и для Молдовы, и для ACUM. Пора думать о политике возможного и невозможного, и учиться этому нашим европеистам надо у Запада. Вопрос лишь в том, прибавилось ли у них ума и политической прозорливости после частых поездок в Брюссель и Вашингтон, или мы туда ездим только на поклон и в качестве попрошаек.

Евгений СОБОР