Бухарест отказался от идеи оккупации Молдовы

В начале апреля в Молдове широко обсуждались итоги исследования «Университетского фонда Черного моря» (Румыния), проведенного по заказу «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов», согласно которым общественности фактически были представлены перспективы «воссоздания Великой Румынии».

В рамках своего выступления на крупнейшем румынском телеканале представитель фонда Петришор Пею сообщил, что униря в идеале должна была бы произойти в одночасье, Кишинев должен безоговорочно подчиниться Бухаресту, где и будут сосредоточены все основные органы управления Великой Румынии.

Одновременно с этим он подчеркнул, что обстановка в Приднестровье и ряде других регионов вынуждает признать, что объединение Тирасполя, Бельц, Комрата и многих других населенных пунктов Молдовы с «румынскими братьями» в новое «романское государство» фактически невозможно.

Социологи выяснили, что жители левого берега Днестра живут в совершенно другой системе координат: 40 процентов жителей ПМР доверяют армии, 30 процентов – центральным органам власти РФ и еще 30 процентов – местным органам власти. Властям же Молдавии склонны доверять менее 5 процентов приднестровцев.

«Единственный реалистичный вариант для тех, кто находится в Кишиневе, - отказ от Приднестровья (Тараклии, Гагаузии и Бельц) и переселение оттуда в Румынию тех, кто себя считает румынами…», - подчеркнул Петришор Пею.

После публикации отчета румынского эксперта в Тирасполе моментально заговорили о признании Приднестровья мировым сообществом. Однако левобережные журналисты и эксперты услышали лишь часть «правды». Как в рамках выступления Петришора Пею, так и по итогам презентации его проекта «унири» было озвучено, что план создания Великой Румынии без так называемых пророссийских регионов Молдовы невыгоден, прежде всего, странам Запада, которые никогда не пойдут на признание права Приднестровья и Гагаузии на самоопределение. Ведь это приведет не только к усилению влияния и военного присутствия Москвы, но и станет очень неприятным прецедентом для небезызвестных союзников Вашингтона.

Следующий весьма показательный момент – это статус прорумынских политиков Молдовы из Либеральной партии, формирования «Национальное единство» и анекдотической Национал-либеральной партии, представленной некогда «афрорумыном» Джоном Оноже. Сегодня такие люди, как Дорин Киртоакэ, Михай Гимпу, Карина Фусу, Анатол Шалару - это фрики, которых никто не воспринимает всерьез ни в Кишиневе, ни в Бухаресте, вспоминая их пьяные песни в гаражах, странный цвет колготок вкупе с курением в образовательных учреждениях. Финансирование деятельности прорумынских партий фактически прекращено, румынские спецслужбы все меньше ведут пропаганду унири в Молдове. Основные же рупоры румынской пропаганды вещают лишь о мнимой «российской агрессии», освещают успехи стран НАТО в Сирии и демонстрируют решимость альянса в защите союзников государств.

Однако так было не всегда. Еще несколько лет назад прорумынские политики занимали самые высокопоставленные должности в органах государственного аппарата Молдовы. По информации СМИ, акции румынских националистов в Кишиневе организовывались офицерами оперативного управления генерального штаба соседнего государства из загадочных групп психологической борьбы. Со всех подконтрольных Бухаресту телеканалов нам рассказывали про преимущества «унири», а на Приднестровье была направлена специальная программа по румынизации населения.

Что ж, как мы видим, все усилия Бухареста были напрасны – Молдова так и не подчинилась соседней стране.

И вот власти Румынии выступили с весьма символичным заявлением. «Мы должны считать присоединение к зоне евро основным государственным проектом», - заявила премьер-министр Виорика Дэнчилэ. На первый взгляд, в речи главы кабмина соседнего государства нет ничего сверхъестественного. Тем не менее, есть два немаловажных нюанса.

Во-первых, до сегодняшнего дня «главным государственным проектом» Бухареста являлось присоединение молдавского государства – это было провозглашено еще Траяном Бэсеску и до Виорики Дэнчилэ никем не оспаривалось. Во-вторых, переход на евро заставит полностью перестроить румынскую экономику, правительство будет вынуждено взять на себя обязательства реформирования финансовой системы. После вхождения в еврозону униря и даже средства на ее пропаганду перестанут быть внутренним делом правительства Румынии. Такие страны, как Франция и Германия, никогда не поддержат «кормление нищих молдаван» за счет своих налогоплательщиков.

Что ж, отказ от псевдоимперских амбиций Бухареста, естественно, вызывает лишь положительные эмоции у большинства молдаван. Тем не менее, нельзя забывать, что в молдавских школах до сих пор изучается история румын, члены правительства с официальных трибун заявляют, что говорят на румынском языке, а двойное гражданство - обыденная вещь даже в среде судей Конституционного суда.

Александр МЕДВЕДЕВ