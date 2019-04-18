Почему не прогрессирует диалог между ПСРМ и ACUM? Мнение внепарламентских партий

Представитель партии „Воля народа” Теодор Кырнац утверждает, что впервые в истории Республики Молдова сложилась ситуация, в которой имитированы переговоры о возможном сотрудничестве в парламенте. Заявление было сделано в передаче „Butonul roșu” на национальном общественном телевидении Moldova 1, передает IPN.

По его мнению, эти дискуссии имитирует именно ПСРМ. „Поскольку я не могу объяснить, каким образом перед началом переговоров фракция в полном составе отбывает в Москву, чтобы получить определенные указания от так называемого „императора” России Владимира Путина”, - отмечает Теодор Кырнац. По его словам, этот „флирт” между ПСРМ и блоком ACUM больше в ущерб блоку, потому что позже, если состоятся досрочные выборы, это сыграет с ним злую шутку.

Исполнительный секретарь ЦК Партии коммунистов Елена Боднаренко считает, что переговоры блока АКУМ и ПСРМ являются частью сценария Демократической партии, который был написан еще при изменении системы голосования. В то же время коммунист считает, что не существует желания заключать соглашение между этими двумя партиями, и возникает видимость переговоров. „Факт, что никто не хочет уступить в чём-то, убеждает нас в том, что все это не что иное, как всего лишь игра на публику, то есть для избирателей, чтобы позже партии могли сказать им, что пытались дискутировать, но это не удалось, и поэтому всё проходит согласно предложенному Демократической партией сценарию”, - говорит Елена Боднаренко.

Бывший депутат Валериу Гилецки не согласен с тем, что процесс переговоров между ПСРМ и АКУМ имитирован. Экс-депутат говорит, что в настоящее время Республика Молдова находится в сложной ситуации, в том числе из-за того, как проходила избирательная кампания. „Эта избирательная кампания была не борьбой идей, а скорее людей. Дошло до чрезмерной поляризации в обществе”, - утверждает Валериу Гилецки.

Политический комментатор Корнелиу Чуря считает, что вопрос о том, имитированы ли переговоры между социалистами и блоком ACUM или нет, является решающим, на который нет ответа. Всё же, по его словам, есть попытка завязать диалог, но их несовместимость настолько велика, что переговоры могут провалиться. По его мнению, это диалог между двумя партиями, которые не должны слишком много дискутировать, поскольку они разделяют очень разные точки зрения.