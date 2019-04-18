Адиос, Fenosa: Почему Юнион Феноса, уходя из Молдовы, не выключила свет?

7 интересных фактов о компании, прекратившей «веерные» отключения и научившей вовремя платить за электричество.

Слухи о продаже многонациональной компанией Gas Natural Fenosa своих активов в Молдове появились давно. Называлась даже сумма сделки – 500 миллионов евро. Однако в компании сообщения о продаже активов двух подразделений компании - Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie опровергали. Позже Gas Natural Fenosa все же подтвердила намерение продать бизнес в Молдове. Компания объяснила это необходимостью диверсифицировать свой бизнес и тем, что компания «постоянно работает над пересмотром и оптимизацией бизнес-портфеля и своих нестратегических бизнесов».

И вот, 12 апреля этого года стало известно, что крупнейшие в Молдове электрораспределительные предприятия Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie проданы. Стоимость сделки пока неизвестна. Завершить ее планируется до июня 2019 года, когда контроль полностью перейдет к покупателю.

1. Что известно о новом владельце

Как сообщила группа компаний Gas Natural Fenosa в Молдове, энергетическая группа Naturgy подписала договор купли-продажи принадлежащих ей в нашей стране компаний по поставке и распределению электроэнергии Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie с международной группой Duet Private Equity Limited с офисом в Лондоне.

Новый владелец Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie - международная компания Duet Private Equity Limited, инвестирующая в самые разные активы в регионе.

2. Как смена инвестора отразится на молдавских потребителях

- Высший пилотаж проведения такого рода сделок проявляется в том, чтобы продажа никак не отразилась на потребителях, а в лучшем случае, улучшилось качество предоставляемых услуг, - сказала «КП» экономический эксперт Татьяна Ларюшина.- Не думаю, что у населения должны быть большие опасения по поводу ухудшения ситуации или роста тарифов. Во-первых, прибыль любой компании, в том числе любого иностранного инвестора, зависит от способности клиентов оплачивать счета и их удовлетворенности услугами. Во-вторых, любая власть в стране будет делать все, чтобы население не почувствовало изменения инвестора. Это не комплимент, это делается властями из соображений самосохранения.

В компании также подчеркнули, что процесс смены собственника не повлияет на обычную деятельность компаний по распределению и поставке электроэнергии в Молдове.

«Они продолжат следовать своему курсу, с сохранением руководящих и технических команд, которые обеспечат непрерывность деятельности предприятий для предоставления качественных, надежных и безопасных услуг своим клиентам, в соответствии с европейскими требованиями и стандартами», - говорится в сообщении компании.

Также подчеркивается, что приобретение компаний Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie вписывается в стратегию реорганизации бизнес-портфеля Naturgy и постоянного пересмотра его нестратегической деятельности.

3. Чем нам запомнится испанский инвестор

Испанский инвестор пришел в Молдову в феврале 2000 года, во время президентства Петра Лучинского и правительства, возглавляемого Дмитрием Брагишем. 100% акций, принадлежавших государству, Кишиневских, Центральных и Южных электрораспределительных сетей в рамках процесса приватизации были проданы Union Fenosa International за 25,3 миллиона долларов, с обязательством инвестора вложить в их развитие 67 миллионов долларов.

Главным событием для жителей страны тогда стало прекращение так называемых «веерных» отключений. Помните длинные вечера со свечками? Романтичными их нельзя было назвать, потому что отключения были ежедневными, по несколько раз в день. Потом многие даже приобрели лампы на батарейках, чтобы каждый вечер пользоваться ими, пока нет электричества. С появлением испанского инвестора потребители стали получать электроэнергию бесперебойно. Надо сказать, что «веерные» отключения запомнились жителям Молдовы так сильно, что страх отключения электроэнергии у многих присутствует до сих пор.

А еще Gas Natural Fenosa научила потребителей вовремя платить за электричество. Срок платежа не привязан к календарному концу месяца, а является индивидуальным для каждого потребителя. В фактуре указаны период снятия показаний счетчика и крайний срок оплаты. В тексте, напечатанном на фактуре, говорится, что потребитель имеет в распоряжении еще 10 дней от крайнего срока для оплаты фактуры. Только после этого поставщик может отключить потребителя из-за неоплаченной фактуры. Как повод для отключения может послужить первая не оплаченная в срок фактура.

4. Миллионы долларов посыпались на наши электросети

За более чем 19 лет деятельности в Молдове испанская группа инвестировала более 326 миллионов долларов в обновление и модернизацию электросетей. Компания внедрила новые технологии и информационные системы для улучшения всех качественных показателей.

Сейчас Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie обслуживают около 900 тысяч клиентов из числа физических и юридических лиц. В 2000 году количество клиентов компании составляло 729 084, а в 2014 году - 856 489. Предприятия распределяют электроэнергию в 19 административно-территориальных единицах, в том числе в Кишиневе, что составляет 2/3 территории страны.

Несколько лет подряд входит в список лучших 10 компаний-работодателей Молдовы.

5. То объединяли, то отделяли

В 2008 году RE Chi in u, RED Centru и RED Sud были объединены в одно предприятие – RED Union Fenosa. А с 1 января 2015 года Red Union Fenosa разграничила деятельность по распределению электроэнергии от деятельности по ее поставке по регулируемым тарифам. В результате, деятельность по поставке электроэнергии по регулируемым тарифам обеспечивается новым предприятием - Gas Natural Fenosa Furnizare Energie.

6. «Феносу» хотели вернуть государству

В 2015 году высказывалось мнение, что «Феносу» нужно национализировать. Такое предложение было связано с тем, что Gas Natural Fenosa потребовала от НАРЭ повышения тарифов сначала на 60%, а затем - на 119% для конечных потребителей. Компания называла в качестве причины миллионные потери из-за девальвации национальной валюты. В итоге, НАРЭ приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию на 37%. Повышение, конечно, больно ударило по карману населения и спровоцировало цепные подорожания продуктов и услуг.

7. Финансовые потери – за свой счет

В феврале 2017 года НАРЭ утвердило поправки в методологию расчета тарифов. Это вынудило компанию самой себе оплатить финансовые потери, возникшие в 2012-2015 годах из-за девальвации лея и затягивания утверждения новых тарифов. При этом, согласно подписанному в середине 2016 года соглашению с НАРЭ, эти потери должны были возмещать за счет постепенного включения в тарифы. Руководство компании было крайне недовольно. Новую методологию расчета тарифов тогда расритиковало и Европейское энергетическое сообщество. Но тогдашний гендиректор НАРЭ Тудор Копач сказал, что НАРЭ действует, прежде всего, в интересах потребителя, а затем уже учитывает позицию операторов.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ