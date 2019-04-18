«Необузданный секс, где спрятаны деньги, политика и любовницы»

Порой от историй, которыми делятся с педагогами мальчишки и девчонки, хочется и плакать и смеяться одновременно.

Знаете, есть такой старый анекдот: воспитательница в детском саду на родительском собрании говорит: «Дорогие родители, постарайтесь не верить тому, что говорят дети о нас дома. Мы, в свою очередь, постараемся не верить тому, что они говорят о вас». Шутки шутками, но как мы знаем, в каждой есть доля правды, а от историй, которые порой рассказывают детки, воспитателям хочется и плакать и смеяться одновременно.

Моя давняя знакомая, которая 20 лет проработала воспитателем в одном из столичных детских садов, поделилась, что сегодня большинство родителей, к сожалению, не до конца осознают насколько сильно их поведение, беседы в семье, выяснение отношений на глазах у ребенка влияют на детей. Знакомая согласилась рассказать несколько историй, чтобы, наконец, достучаться до родителей. Естественно, разговор проходил на условиях полной анонимности, поэтому никаких имен указывать не буду.

По секрету всему свету

«Как бы вам ни хотелось, но воспитатель знает абсолютно все о вашей семье. Какие у вас планы на будущее, с какими трудностями и неприятностями сталкивается ваша семья, кого из друзей семьи и родственников вы на дух не переносите и почему поругались с сестрой/братом и даже вплоть до того, есть ли у главы семейства любовница.

Детки рассказывают абсолютно все, что слышат в семье! Психологи отмечают, что это происходит по причине того, что у них попросту нет границ, они не понимают, кому что можно говорить, а что – нельзя. У деток еще не развита причинно-следственная связь, они просто не понимают, что если расскажут что-то, это может привести к каким-то неприятным последствиям», - рассказывает воспитатель.

«Вот недавно забегает мальчишка в группу, и не успел папа скрыться за дверью, как он подбегает ко мне и радостно так сообщает, что у них дома будет ремонт, что они с папой ездили выбирать обои, а потом мама с папой поругались, потому что папа не хотел отдавать такую кучу денег за какие-то обои. И дальше последовал детальный пересказ, как мама с папой ругались, и что, наверное, в этом году он не поедет на море, из-за маминых дорогих обоев.

А другой мой воспитанник в курсе всех политических событий в стране. Он каждый день рассказывает нянечкам политические новости. Причем достаточно эмоционально жестикулирует и объясняет, почему в Молдове никогда люди жить хорошо не будут. В этой ситуации меня радует одно, что в семье при обсуждении таких новостей хотя бы не опускаются до нецензурной лексики. Иначе бы у меня вся группа материлась.

Или вот еще пример. собираемся мы на прогулку, у девочки игрушечный телефон, она оделась и принялась делать «селфи» на этот телефончик. Потом подбегает ко мне и выдает: «Анжела Викторовна (имя изменено), а мама уехала на работу за границу, она там заработает много долларов и купит мне много новых нарядов».

Спрашиваю: «Сонечка, (имя изменено), а зачем тебе много нарядов?».

«Анжела Викторовна, ну, как вы не понимаете, чтобы каждый день делать новые селфи и в интернете фотографии выставлять. Я стану модной и буду много зарабатывать. Так мама сказала».

Да, у детей такое абсолютное доверие к миру и родителям. Вот, если вы сказали в порыве злости, что отдадите ребенка в детский дом — он этому верит, сказали, что чтобы много зарабатывать, надо быть модной и публиковать свои фотографии в интернете — ребенок и этому верит. Поэтому еще раз обращаю внимание, следите за тем, что и как вы говорите, обсуждайте взрослые проблемы не в присутствии детей, оставьте детям детство».

Игра служит подготовкой человека к жизненным испытаниям.Фото: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН

Не выясняйте отношения на глазах у детей

«Очень еще важно, чтобы родители не выясняли взаимоотношения на глазах у детей. Вы даже не представляете, с какой обидой, болью и горечью они рассказывают, что папа накричал на маму, что ударил кулаком по столу. Если страсти накалились, отправьте детей на улицу или к бабушке и разберите конфликт без их участия.

Вот, например, одна девочка из старшей группы (возраст детей в старшей группе 5-6 лет) подходит ко мне и со слезами на глазах рассказывает, что ее папа такие некрасивые слова говорил маме по телефону. Он обзывал маму, а она ему сказала, чтобы он собирал вещи и уходил к другой семье.

А как-то детки играли в «семью». В этом нет ничего плохого, в этом возрасте детки часто вживаются в определенные роли. Меня ужаснул их диалог. Девочка под свитерок спрятала мячик, имитируя беременность, мальчик в роли отца должен был вести ее в больницу на машине. По дороге «парочка» поругалась. Девочка выскочила из импровизированной машины и стала кричать, что она заберет ребенка и уйдет к маме, а «папа» больше его не увидит и что он должен заплатить ей много денег. Деткам по 6 лет. Девочка смоделировала ситуацию, свидетелем которой стала дома. Ребенок не должен знать о том, что происходит между родителями, запомните это, пожалуйста!»

Яблоко от яблони...

«Родителям важно контролировать не только разговоры, но и поведение. В сюжетно-ролевых играх дети копируют своих родителей, они могут сидеть, ходить, жестикулировать как, например, папа и даже имитировать тон разговора.

Была у меня в группе девочка, мама которой была очень властной женщиной. В их семье совершенно не принято было употреблять слова: «пожалуйста», «спасибо», «будь любезна» и т. д. Естественно, девочка обращалась к детям, не с просьбой, а с указаниями. Она приказывала, в том числе и воспитателям и нянечкам. Доходило до того, что девочка раздавала всем детям задания и только после этого спокойно сама садилась играть. Причем одна.

А с другой девочкой у нас постоянно возникали

проблемы с питанием. Она отказывалась есть. Что бы ей ни предлагали, она не хотела. Объясняла она это тем, что ей нельзя, потому что они с мамой на диете.

Или вопрос секса. Это вам только кажется, что ребенок ничего не видит и не слышит: особенно бурных воплей за закрытой дверью. Все слышит и обо всем рассказывает, не переживайте!

О чем дети плачут и не рассказывают родителям

«Очень часто некоторые родители не задумываются, как на самом деле могут больно ранить своего ребенка или заставить его стыдиться своих родителей. Несколько лет назад был у меня в группе невероятный мальчик. Он был очень смышленый, развит не по годам, за ним очень интересно было наблюдать. Я не могу сказать, что он рос в неблагополучной семье, но папа любил выпить и достаточно часто приходил за ребенком в нетрезвом состоянии. Естественно, начинал выяснять отношения с воспитателями, нянечками, устраивал скандалы, его очень трудно было успокоить. Ребенку было стыдно за своего отца, он просто подходил к нему со словами: «Папа, ну хватит уже, пошли домой». А как-то на одном из занятий, когда речь зашла о семье, дети рисовали свою семью и рассказывали о том, что и как нарисовали. Этот мальчик просто расплакался. Он признался, что ему очень стыдно за папу и попросил у меня прощения».

Другой неприятный случай. «Было у нас занятие перед восьмым марта. Мы с детьми мастерили цветы, дети любят такие творческие задания. Одна из воспитанниц решила смастерить дома точно такие же цветочки для мамы. Усердно работала, пока мама крутилась на кухне. Как только закончила, тут же пошла цветы дарить маме, но вместо благодарности получила от мамы нагоняй за то, что испачкала весь стол клеем и намусорила. Ребенок этот случай рассказал мне на следующий день после инцидента и спросил: «Анжела Викторовна, маме не нужны мои цветы она сказала, что я неряха, и что, я ей тоже значит не нужна?»

Научитесь общаться с детьми

«К сожалению, родители не уделяют внимания детям, перестали с ними элементарно разговаривать, общаться. Поймите: накормить, вымыть и уложить спать — это не воспитание, это базовые, в которых нуждается каждый ребенок. Детям нужно общение! А родители, не все, но многие, в силу занятости, усталости,чтобы занять ребенка и не отвечать на постоянные вопросы, всучивают им гаджеты.

Из-за того, что родители перестали элементарно читать детям сказки, у деток возникают проблемы, они не могут пересказать зачитанный им текст, им не хватает слов. Не пополняется словарный запас ребенка. Потому что, по-сути, вместо общения он сидит в одиночестве с гаджетом. Повторюсь, ребенку важно общаться с вами. Вот вы кухаварите на кухне, посадите рядом с собой ребенка, займите его чем-то, пусть расскажет, как у него дела в садике, чем он занимается, не лишайте его общения с вами. Иначе настанет время, когда вы захотите с ребенком пообщаться, но у него уже не найдется времени для вас. Подумайте об этом, - подытожила педагог.

Ирина Иванченко, психолог

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игра проколов: Почему ребенку надо дать наиграться

Ирина Иванченко, психолог:

«Cюжетно-ролевая игра — это ведущая деятельность для детей от трех до семи лет. Родителям сложно принять тот факт: все, что нужно делать дошкольнику — это играть. И всё. Ребенку не нужны репетиторы, курсы языков, школа – в её обычном жёстком понимании. Всему можно и нужно учиться, но через игры по возрасту.

От трёх до семи лет дети учатся отличать реальность от фантазии. Они с удовольствием стащат для игры настоящий нож, а если он недоступен, то ножом станет что угодно.

А сегодня игры отбирают у дошкольников. Родители решили, что это ненужное развлечение и бестолковое времяпрепровождение. Сегодня приоритет отдается обучающим занятиям. Это отрицательно может сказаться на психическом развитии. Современные родители хотят только результатов от детей, они не понимают, что в рассматриваемом возрасте самое важное — игровое действие.

А дети повторяют в игре все то, что в жизни производит на них большое впечатление. В игру детсадовцы берут те ситуации, в которых они исполняют доминирующее в их возрасте желание – стать взрослым и делать так, как делают взрослые.

Тут очень подходит яркий пример с кухонной утварью. Многие родители не позволяют детям возиться с поварешками, скалками, доской для нарезки. Мамы не привлекают, а чаще даже отстраняют детсадовцев от выполнения домашних дел. «Не лезь, не мешай, промокнешь, сейчас испачкаешься, иди в свою комнату», - становятся самыми обычными словами в адрес ребенка. Даже если ребенок сам захотел помыть посуду или подмести пол, родители не принимают эту помощь. При этом мамы и папы, дедушки и бабушки не понимают, почему через несколько лет дети точно так же начнут игнорировать элементарные просьбы, вроде: «убери за собой тарелку», «собери свои игрушки», «сложи носки в корзину для грязного белья».

Отстраненный от игры в «хозяйственную детину», малыш будет скучать не долго. Он сядет и внимательно посмотрит, что делают взрослые и запомнит не то, что мама мыла посуду, а папа собрал шкаф. Ребенок отметит в скандал из-за денег или разговор про взятку.

Игра служит подготовкой человека к жизненным испытаниям. Листики, которые заменяют деньги, узор от фломастера на стене, перебирание пакетов в шкафчике и банок в кладовке, «дочки-матери» в детском саду, «секретики», куличики и многое-многое другое — это все упражнения. Правило простое: разрешайте четырехлетке плескаться в мойке рядом с вами, пока вы моете посуду, и потом тарелки будут мыть вместо вас.

Иногда кажется, что детские игры очень взрослые — про деньги, про беременности, про штрафы и скандалы. Но ребенок просто стремится войти в мир тех взрослых, с которыми он живет. Игра для него является именно способом участия в такой привлекательной взрослой жизни. Не вовлекайте детей в мир взрослых слишком рано и во всех аспектах. Обсуждайте деньги, любовниц, сплетни про соседей, тещ и свекровей без лишних ушей. Оставьте детские уши для сказки на ночь. И тогда девочка не станет играть в детском саду роль беременной, которую бросил муж, а поиграет в принцессу, которую спасли от дракона».

ЛИДИЯ ТКАЧ