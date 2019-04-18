Житель Кишинева выплатит 40 тысяч леев штрафа и компенсации за взлом электронной почты

Мужчина отомстил своему компаньону, открыв его почтовый ящик, за что и был наказан.

Суд обязал жителя столицы выплатить 30 тысяч леев штрафа за нарушение неприкосновенности личной жизни, нарушение права на тайну переписки и подделку информации в отношении своего экс-партнера по бизнесу, сообщает СП.

Летом 2015 года обвиняемый взломал электронную почту своего бывшего делового партнера, с которым у него были гражданские споры, рассматриваемые в судебных инстанциях. Мужчина удалил из почтового ящика более 1600 писем и документов, имеющих отношение к судебной тяжбе.

Кроме того, злоумышленник изменил пароль почтового ящика экс-компаньона. Во время следствия и на суде подсудимый свою вину не признал.

Согласно судебному решению, 30-летний мужчина обязан заплатить 30 тысяч леев штрафа, а также 10 тысяч леев морального ущерба потерпевшей стороне. Техника, при помощи которой он взломал электронную почту бывшего товарища, конфискована в пользу государства.

Приговор может быть обжалован.

По данным Генеральной прокуратуры, в стране растет число нарушений права граждан на тайну переписки. В 2018 году правоохранители возбудили 116 дел по таким нарушениям.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ