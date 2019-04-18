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Перед выборами допустили искажение реального курса, жертвуя валютными резервами, теперь мы пожинаем плоды, - эксперты
18.04.2019

Связь падения национальной валюты с политической ситуацией в Молдове есть, но не прямая.

Об этом заявил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. По его данным, последние четыре месяца спрос на валюту почти на $250 млн больше, чем предложение.

- Уже трижды во время последних электоральных периодов растет напряжение, и бизнесмены скупают валюту. В начале года уменьшается число депозитов в леях, растет спрос на валюту. За четыре месяца с ноября 2018 года по февраль 2019 года спрос на валюту почти на $250 млн больше, чем предложение. Естественно, когда такая ситуация приводит к обесцениванию молдавского лея, - отметил Ионицэ.

По словам эксперта, с декабря по февраль Нацбанк за счет интервенций на валютном рынке жестко держал курс лея до выборов. Они натянули его так, что лей даже чуть-чуть укрепился, несмотря на дефицит валюты. Сейчас курс отпустили, и он набирает то, что не позволили в январе-феврале. В то же время регулятор заявил о достаточности инструментов для недопущения падения лея. 

С ноября прошлого года по февраль текущего года, напомним, Нацбанк вмешивался в ситуацию на валютном рынке. Тогда валютные резервы страны снизились на $250 млн. Эксперты связывали это с парламентскими выборами, сообщает newsmaker.md. 

Экономический эксперт Transparency International Moldova Вячеслав Негруца отметил, что, если следовать логике новостей телеканалов холдинга, то «курс валют устанавливают не с учетом спроса и предложения, монетарной политики и стерилизации НБМ», а в зависимости от политической ситуации.

- Любой курс, который искусственно поддерживают продолжительное время, дорого обходится Нацбанку и приводит к уменьшению валютных резервов. Статистика НБМ свидетельствует о том, что последние четыре месяца, в частности, перед парламентскими выборами, регулятор массово продавал валюту, чтобы продемонстрировать стабильность, о которой заявляли власти, - заявил Негруца.

Негруца также отметил, перед выборами НБМ допустил искажение курса, жертвуя валютными резервами.

- К сожалению, это делали, чтобы манипулировать стабильностью во время избирательной кампании, — пояснил экономический эксперт.

В свою очередь, доктор экономики Татьяна Ларюшина, указала на рискованность заявлений, касающихся связи курсов валют с политической ситуацией в стране.

- В подобных ситуациях обычно очень осторожно делают заявления, власти, наоборот, стараются не разжигать страсти. Здесь много психологического аспекта – это может отразиться на разных категориях людей, - считает Ларюшина.  


 
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