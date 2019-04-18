Задержанный по результатам обысков сотрудник АПУ в совершенстве подделывал официальные документы

Сразу четыре преступных группировки, занимающихся незаконной миграцией, действовали на территории Молдовы и соседних стран.

В среду в Агентстве публичных услуг прошли обыски, в результате которых были задержаны два человека. Один из них – глава Отдела документации и учета населения АПУ. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Виталий Бусуйок.

- Это опытный сотрудник, который в совершенстве подделывал официальные документы: биометрические паспорта или другие, – заявил Бусуйок.

По данным правоохранителей, всего было проведено 52 обыска, в результате которых были задержаны 17 человек по четырём, выданным предварительно, ордерам на арест. Некоторые из них уже признали свою вину.

Расследование проводится по четырём преступным группировкам, действующим как на территории Молдовы, так и в других странах – на Украине, в Германии, Румынии, Польше и т. д. Члены преступных групп подозреваются в организации нелегальной миграции, незаконном пересечении границы, шантаже, отмывании денег, изготовлении, хранении и продаже поддельных документов и пр.

По словам прокуроров (ПБОПОД), члены этих преступных групп не были знакомы друг с другом, но у них был посредник в Министерстве внутренних дел. Сотрудник МВД задолжал некоторым из подозреваемых определённые суммы денег, за что они в качестве гарантии возврата долга забрали у него ведомственное удостоверение. Однако, какую именно должность в Министерстве внутренних дел занимал подозреваемый, прокуроры не уточнили.

Четыре члена одной преступной группы были арестованы в конце марта текущего года. 14 апреля были задержаны шесть человек из другой преступной организации, а 16 апреля – пять подозреваемых ещё одной из группировок.

По результатам вчерашних обысков в Агентстве публичных услуг были задержаны еще двое подозреваемых.