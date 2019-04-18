Свежие фрукты и овощи: как избежать неприятных последствий расстройства пищеварения

Умеренность в еде ­ важная составляющая здоровья

Но как этого придерживаться, когда после долгого перерыва на рынках появились свежие фрукты, овощи и зелень? Разбираемся, почему свежие фрукты и овощи становятся причиной разбушевавшегося кишечника и как помочь организму

Всему виной грубые волокна

Изобилие овощей и фруктов в нашем рационе действительно часто приводит к вздутию. Дело в том, что так любимые нами свежие фрукты и овощи содержат много грубой клетчатки, которая переваривается не только в желудке, но и в кишечнике.

В кишечнике грубые пищевые волокна расщепляются, выделяя газ. Если в рационе много таких волокон, увеличивается газообразование, мы чувствуем боли и дискомфорт в животе, страдаем от метеоризма и диареи.

Кроме того, клетчатка заставляет кишечник активнее работать. Развивается колит, сопровождающийся дисбактериозом, при котором кишечник заселяют гнилостные бактерии.

Именно поэтому люди, страдающие колитом, плохо переносят сладкие фрукты и ягоды. Содержащийся в них фруктовый сахар легко усваивается бактериями, которые начинают усиленно размножаться и отрицательно влиять на пищеварение.

Чем помочь

Чтобы начало сезона свежих фруктов и овощей провести с удовольствием, а не слечь с колитом и со всеми вытекающими неприятными последствиями, в первую очередь необходимо восстановить микрофлору кишечника. В этом вам поможет проверенный временем пробиотик SUBTYL.

Почему нашему организму так нужны пробиотики

Пробиотики (или пробиотические бактерии) - живые микроорганизмы, которые благоприятно влияют на работу пищеварительной системы и организм в целом. Пробиотики, работая как природные антибиотики, вытесняют вредные и условно вредные бактерии, дрожжи, грибы и др.

Более того, они способствуют всасыванию кальция и помогают усваивать из продуктов витамины и минеральные вещества.

Бактерии Bacillus Subtilis — скорая помощь при расстройствах

Именно поэтому, собираясь на отдых, позаботьтесь, чтобы в вашей аптечке обязательно был препарат из группы пробиотиков. Одним из эффективнейших является проверенный временем препарат SUBTYL. В состав SUBTYL входят полезные бактерии Bacillus Subtilis. На данный момент в аптеках достаточно много пробиотиков, но только препарат SUBTYL содержит полезные бактерии Bacillus Subtylis. Полезные бактерии Bacillus Subtylis имеют уникальное свойство, такое, как природная кислотоустойчивость, поэтому препарат SUBTYL не боится кислой среды желудка и беспрепятственно достигает кишечника, где и проявляет свои полезные эффекты. Попав в наш организм, бактерии становятся активными и выделяют ферменты, расщепляющие углеводы, жиры и белки, стимулируют синтез витаминов группы В, а также всасывание витаминов Е и К. Они участвуют в переваривании пищи, способствуют всасыванию жиров, железа и витаминов. Благодаря этим полезным бактериям хорошо расщепляется клетчатка, нормализуется работа кишечника (восстанавливается качественный и количественный состав микрофлоры).

Работа препарата SUBTYL направлена на восстановление нормальной работы кишечника. Это единственный препарат из группы пробиотиков, которому не страшны ни жара, ни перепады температуры. Его всегда можно брать с собой.