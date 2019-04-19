Был ли Александр Слусарь кондитером?

Почему деградируют работники министерств и ведомств? Почему нынешние чиновники слабы профессионально? Поскольку деградация эта массовая, должна существовать некая основная причина.

Попробуем проанализировать положения о министерствах и ведомствах в части требований к нанимаемому персоналу.

В типовом положении о министерствах (постановление правительства №595/2017) и во всех положениях о министерствах нет никаких таких требований. Все именуются «персоналом». А в структурах подразделений не уточняется, по каким делам консультируют начальники, главные консультанты и консультанты. То есть «персонал» - некая аморфная послушная масса.

В законе о Счетной палате (№260/2017) фигурирует термин «специалисты и технический персонал». И никаких требований, хотя в прежнем законе №261/2008 были - высшее экономическое, финансовое, юридическое и иные виды образования.

В законе о генпрокуратуре (№3/2016) написано: «в прокуратуре действуют» прокуроры, госслужащие и технический персонал, но нет важной оговорки : с соответствующим образованием.

А ведь при такой постановке вопроса во все госструктуры можно кого угодно нанимать и зачислять как «персонал».

Идем далее. Смотрим в корень.

Приказом минтруда №22/03.03.2014 утвержден классификатор занятости (СОRM 006-14). В приложении №1 - 10 укрупненных групп специальностей (см. приложение). Но среди них НЕТ категории «госслужащие».

В едином классификаторе государственных должностей (закон №155/2011) приведены перечни должностей и категорий госслужащих, и ко всем единые требования: определенный стаж работы в соответствующей области (не уточняется); знание языков и (всего только) навыки пользования компьютером.

И никаких требований по части образования.

Как говорится, приехали.

Согласно положению (постановление правительства №694/2017), министерство здравоохранения и труда ответственно за всю номенклатуру вопросов труда. Минфин отвечает только за оплату труда в бюджетном секторе. Госканцелярия тоже вроде отвечает, но только за переподготовку «готовых» госслужащих.

В чем тогда заключается ответственность указанных «ответственных» госструктур, если кадровую проблему опустили ниже плинтуса?

В приложении даю выписку из классификатора минтруда и выписку из стандарта с требованиями для кондитера. Обратите внимание на список «специалистов», которые разработали сей стандарт. Я, например, не понимаю, по какой части, в качестве какого специалиста «высшей квалификации» список утвердивших стандарт для кондитера возглавляет Александр Слусарь. Тот самый, юрист и историк, который уже и депутат парламента. Он что, ранее был и специалистом-кондитером?

Думитру БАРБАЛАТ