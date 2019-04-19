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Экономика
Есть основание повысить цены на нефтепродукты
19.04.2019

Сегодня премьер России подписал постановление, которым расширил перечень товаров, запрещенных для вывоза из России по территории Украины.

Речь идет о постановлении №460-25 от 18.04.2019 года о внесении дополнений в постановление №1716-83 от 29.12.2018 года. То самое, на основании которого ранее пострадала и Молдова.

В том числе Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

Кроме того, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров, - сказал Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства. - В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему». 

Как повлияют очередные санкции на нашу страну?

Мы из России импортировали 18 процентов дизтоплива и 64 процента сжиженного газа. Смогут ли импортеры обеспечить импорт уже из Румынии?

Таким образом, есть основание повысить цены на нефтепродукты.

Думитру БАРБАЛАТ


 
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