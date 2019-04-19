Арендодатели жилья, не зарегистрировавшие договор аренды в налоговой, рискуют нарваться на большие штрафы

В случае отсутствия договора аренды, его регистрации и неуплаты налогов, владельцу недвижимости грозят штрафные санкции.

Договор об аренде недвижимости, зарегистрированный физлицом в Государственной налоговой службе, квалифицируется как налоговый отчет.

В случае, если договора об аренде между владельцем и квартиросъемщиками нет, или он зарегистрирован с опозданием, и также не уплачен или уплачен с опозданием ежемесячный налог менее 100 леев, владелец отделается предупреждением (ст. 235. п. 11 Налогового Кодекса Республики Молдова). Это характеризуется как незначительное налоговое нарушение.

Владельцы, которые передают недвижимое имущество в пользование за деньги, обязаны выплачивать налог в размере 7% от общей суммы контракта.

Договор о передаче недвижимого имущества нужно зарегистрировать в Налоговой службе в течение 3 дней после его заключения.

Владелец жилья обязан выплачивать налог ежемесячно, текущим месяцем или в аванс.

Сумма уплаченного налога в аванс не возвращается.