Арендодатели жилья, не зарегистрировавшие договор аренды в налоговой, рискуют нарваться на большие штрафы

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Общество
В случае отсутствия договора аренды, его регистрации и неуплаты налогов, владельцу недвижимости грозят штрафные санкции.
Договор об аренде недвижимости, зарегистрированный физлицом в Государственной налоговой службе, квалифицируется как налоговый отчет.
В случае, если договора об аренде между владельцем и квартиросъемщиками нет, или он зарегистрирован с опозданием, и также не уплачен или уплачен с опозданием ежемесячный налог менее 100 леев, владелец отделается предупреждением (ст. 235. п. 11 Налогового Кодекса Республики Молдова). Это характеризуется как незначительное налоговое нарушение.
Владельцы, которые передают недвижимое имущество в пользование за деньги, обязаны выплачивать налог в размере 7% от общей суммы контракта.
Договор о передаче недвижимого имущества нужно зарегистрировать в Налоговой службе в течение 3 дней после его заключения.
Владелец жилья обязан выплачивать налог ежемесячно, текущим месяцем или в аванс.
Сумма уплаченного налога в аванс не возвращается.
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