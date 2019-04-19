На 21 перекрестке в столице установили "умные светофоры"

21 столичный перекресток оборудован "умными" светофорами. Модернизированная система по их управлению была представлена сегодня. Новые светофоры являются очень высокотехнологичными и оснащены датчиками для сбора данных о дорожном движении.

Новая система позволит просматривать движение на перекрестках в режиме онлайн.

"Менее чем за секунду вся информация появляется на экране. Новые светофоры "видят" движение с помощью датчиков и сами регулируют движение транспортного потока. Они намного удобней в управлении, чем светофоры 1973 года выпуска", - отметил Руслан Кодряну.

Он также добавил, что до конца 2020 года власти планируют заменить все светофоры в столице.

В настоящее время из 182 регулируемых светофорами перекрестков, 115 управляются посредством сигнала GSM/3G. На модернизацию столичных светофоров из муниципального бюджета в этом году было выделено 2 млн леев.