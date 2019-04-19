Водитель, едва не откусивший в Молдове палец полицейскому: «Я выпил, и как в таком состоянии не покусать гаишника?»

Суд вынес решение — взять под арест сроком на 20 суток агрессивного водителя.

Это ЧП произошло 16 апреля у села Бозиены Хынчештского района. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого, по их словам, вел себя на дороге неадекватно. Сам водитель оказал сопротивление стражам порядка, пытался от них сбежать, затем укусил одного из полицейских за палец. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - «неподчинение представителям правоохранительных органов» и «Хулиганство», задержанному грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Сегодня суд рассматривал ходатайство прокуратуры о мере пресечения в отношении задержанного.

- Мы просили выдать в его отношении ордер на арест сроком на 30 суток, но суд решил, что хватит и 20 дней, - рассказал «Комсомольской правде» прокурор Овидиу Скутельник. - Это не проблема, потом что мы пойдем дальше, на продление...

- Задержанный признал свою вину?

- Признал, но только формально, потому что давать показания он не захотел. Это его конституционное право — хранить молчание.

- Он говорил о том, что находился за рулем в нетрезвом состоянии?

- Неформально он мне сказал, что выпил, все помнит, говорит, что этот состояние и подтолкнуло... Опять же, официальные показания по этому поводу он не давал, поэтому я не могу эти его слова приобщить к постановлению об его привлечении в качестве обвиняемого

ЛЕОНИД РЯБКОВ