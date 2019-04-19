Игорь Додон: Чем ближе будет срок роспуска парламента, тем конструктивнее станут переговоры

Чем больше приблизится срок роспуска парламента, тем более конструктивными станут переговоры между партиями, получившими доступ к законодательной власти. Заявление было сделано президентом Игорем Додоном в передаче „Moldova în direct” на общественном телевидении Молдова 1, передает IPN.

По мнению Игоря Додона, и социалисты, и представители правого крыла были и находятся в оппозиции к ДПМ, которая стоит у власти в последние годы. Поэтому логично, что две оппозиционные партии пытаются найти общий язык, чтобы объединить свои силы против власти. Что касается предложенных социалистами законопроектов, то Игорь Додон говорит, что ПСРМ представила ряд проектов за последние годы, которые не были приняты демократами, и эти проекты представлены в качестве предложения для голосования блоку ACUM.

В то же время глава государства считает, что вероятность досрочных выборов очень высока, и в случае досрочных выборов в проигрыше окажутся „правые”.

Президент отмечает, что если не будет избрано руководство парламента, то невозможно будет назначить дату местных выборов, которые должны состояться в этом году. По его словам, мандат нынешних местных депутатов будет продлен автоматически. „Теоретически возможно толкование Конституционного Суда, и, скорее всего, в мае я выступлю с таким предложением”, заявил глава государства.

О возможных досрочных парламентских выборах, организованных в один день с местными, Игорь Додон говорит, что это „было бы логично”, чтобы не тратить деньги дважды. „Если до 21 июня парламент не изберет правительство и не примет ни одного закона, то по истечении 30-дневного срока президент страны обращается в Конституционный суд с просьбой дать согласие, подтверждающее наличие обстоятельств роспуска парламента”, - отметил Игорь Додон. Это означало бы, что самое позднее к концу июля президент распускает законодательный орган указом, и объявляет день проведения досрочных парламентских выборов.

Что касается выборов в Украине, то Игорь Додон считает, что кто бы из двух кандидатов ни занял пост президента соседнего государства, отношения Республики Молдова с Украиной будут хорошими.