19 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
В Молдове может появиться новая партия?
19.04.2019

Группа известных гражданских активистов, представителей ассоциативного сектора и политических аналитиков серьезно рассматривает возможность создания новой политической партии. Об этом www.coment.md сообщили источники внутри инициативной группы.

По данным источника, новая партия «будет антиолигархической» и главным посылом партии будет именно борьба с олигархическим режимом.

Члены группы разочарованы действиями «сил, называющих себя антиолигархическими, которые ни на выборах, ни после них так и не смогли освободить Молдову от олигархического режима».

«Вскоре будет принято окончательное решение, и не исключено, что мы будем участвовать уже в досрочных парламентских выборах, если они состоятся. Мы никогда не хотели заниматься политикой, но понимаем, что только вмешавшись можно что-то изменить», – заявили источники.


 
Количество просмотров:
138
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.