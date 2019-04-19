В Молдове может появиться новая партия?

Группа известных гражданских активистов, представителей ассоциативного сектора и политических аналитиков серьезно рассматривает возможность создания новой политической партии. Об этом www.coment.md сообщили источники внутри инициативной группы.

По данным источника, новая партия «будет антиолигархической» и главным посылом партии будет именно борьба с олигархическим режимом.

Члены группы разочарованы действиями «сил, называющих себя антиолигархическими, которые ни на выборах, ни после них так и не смогли освободить Молдову от олигархического режима».

«Вскоре будет принято окончательное решение, и не исключено, что мы будем участвовать уже в досрочных парламентских выборах, если они состоятся. Мы никогда не хотели заниматься политикой, но понимаем, что только вмешавшись можно что-то изменить», – заявили источники.