Многие автовладельцы из Приднестровья ждут своей очереди, чтобы получить нейтральные номера

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Общество
Все больше жителей приднестровского региона пользуются возможностью выехать на своих автомобилях за пределы страны. В Тирасполе и Рыбнице действуют пункты регистрации транспортных средств, где можно получить нейтральные номера. Местный телеканал подготовил репортаж, в котором рассказывает о путешествии на автомобиле с нейтральными номерами в Румынию.
Съемочной группе очень понравилась природа Румынии и блюда местной кухни. В репортаже отмечается, что многие автовладельцы из приднестровского региона ждут своей очереди, чтобы получить нейтральные номера.
Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник подчеркнула, что заявок поступило очень много. Для того, чтобы люди могли быстрее получить номера, в Агентстве публичных услуг намерены увеличить количество сотрудников.
"В Тирасполе число сотрудников увеличат с пяти до 12. В Рыбнице останутся три человека. Количество заявителей постоянно растет. Из них 95% - обладатели удостоверений личности Молдовы", - cообщила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.
До сих пор в пунктах Агентства публичных услуг, открытых в сентябре в Тирасполе и Рыбнице, зарегистрировали 600 автомобилей. Свой очереди на получение нейтральных номеров ждут еще более 4000 человек.
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