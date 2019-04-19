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Общество
Многие автовладельцы из Приднестровья ждут своей очереди, чтобы получить нейтральные номера
19.04.2019

Все больше жителей приднестровского региона пользуются возможностью выехать на своих автомобилях за пределы страны. В Тирасполе и Рыбнице действуют пункты регистрации транспортных средств, где можно получить нейтральные номера. Местный телеканал подготовил репортаж, в котором рассказывает о путешествии на автомобиле с нейтральными номерами в Румынию. 

Съемочной группе очень понравилась природа Румынии и блюда местной кухни.  В репортаже отмечается, что многие автовладельцы из приднестровского региона ждут своей очереди, чтобы получить нейтральные номера. 

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник подчеркнула, что заявок поступило очень много. Для того, чтобы люди могли быстрее получить номера, в Агентстве публичных услуг намерены увеличить количество сотрудников. 

"В Тирасполе число сотрудников увеличат с пяти до 12. В Рыбнице останутся три человека. Количество заявителей постоянно растет. Из них 95% - обладатели удостоверений личности Молдовы", - cообщила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

До сих пор в пунктах Агентства публичных услуг, открытых в сентябре в Тирасполе и Рыбнице, зарегистрировали 600 автомобилей. Свой очереди на получение нейтральных номеров ждут еще более 4000 человек.


 
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