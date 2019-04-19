ЕБРР предоставил Молдове 10 миллионов евро на поддержу малого и среднего бизнеса

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Экономика
Европейский банк реконструкции и развития предоставил нашей стране десять миллионов евро на поддержку малого и среднего бизнеса. Выдавать из будут в виде кредитов и грантов. Администрировать средства поручено двум банкам - участникам проекта.
"Малые и средние предприятия будут иметь доступ к финансированию. Они смогут инвестировать в модернизацию оборудования и технологии, чтобы соответствовать стандартам ЕС", - сказал директор ЕБРР Генри Рассел.
Кредиты будут выдавать на срок от четырех лет. Гранты в них составят 10-15%.
"В некоторых случаях, в зависимости от качества проекта и эффективности инвестиций, процент гранта может быть выше. Финансироваться будет весь проект, кроме НДС. По рыночной процентной ставке", - сказал представитель банка Сергей Чеботарь.
Претендовать на финснирование смогут и стартапы.
"Это проект инвестиционного кредитования, поэтому любое малое и среднее предприятие может воспользоваться этим финансированием", - сказал представитель банка Богдан Плешувеску.
ЕБРР инвестировал в развитие Молдовы более миллиарда 200 миллионов долларов, которые были направлены в 120 проектов.
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