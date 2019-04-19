Додон: Социалисты могут уступить блоку ACUM пост премьера, но не спикера

Президент Игорь Додон считает, что Партия социалистов и блок ACUM должны объединить усилия против власти, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в четверг вечером на общественном телеканале Moldova 1.

"И социалисты, и представители правого блока были и находятся в оппозиции к Демократической партии, которая стоит у власти в последние годы. Поэтому логично, что две оппозиционные партии пытаются найти общий язык, чтобы объединить свои силы против власти", - сказал президент.

Комментируя высказывания лидеров правых, которые заявили, что у них "доверие к социалистам на нулевом уровне, так как они голосовали вместе с демократами", Додон сказал, что "у социалистов еще меньше доверия к правым".

"Я твердо уверен, что доверие по отношению к лидерам блока ACUM, как к политикам, - не нулевая, а минус 200. Потому что мы знаем, что они продвигают. И тот факт, что социалисты, несмотря на это, выступили за дискуссии с ACUM, говорит о политической зрелости ПСРМ. Несмотря на всю критику, несмотря на то, что когда мы устраивали праздник семьи в центре города, кто-то улицей выше шел маршем вместе с сексуальными меньшинствами, когда мы защищаем православные ценности, кто-то судится с митрополитом Молдовы и епископом Маркеллом. Когда мы предлагаем закрепить русский язык как язык межнационального общения, а кто-то исключил русский из школьных программ. Когда я еще был депутатом парламента, я помню, сколько вотумов недоверия социалисты выдвинули тогдашнему министру просвещения Майе Санду, которая закрыла сотни школ в РМ. Несмотря на это, мы считаем, что возможно объединить усилия", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что социалисты готовы обсудить и голосовать за некоторые законодательные инициативы правого блока, но и ПСРМ выдвигает ряд законопроектов для принятия в парламенте.

"ПСРМ представила ряд проектов за последние годы, которые не были приняты демократами, и эти проекты представлены в качестве предложения для голосования блоку ACUM. Они касаются разных вопросов, в том числе - решения социальных проблем. Что же касается нейтралитета, суверенитета, взвешенной внешней политики, - всё это элементы политической программы ПСРМ, за что и голосовали граждане. Поэтому Партия социалистов, как партия, получившая наивысший результат на выборах, выступила с некоторыми предложениями для дискуссий", - отметил Додон.

По его мнению, дискуссии возможны, но только после того, как блок ACUM официально примет предложение социалистов создать коалицию.

"Мое мнение таково: до тех пор, пока правые партии не готовы начать переговоры о создании функционального парламентского большинства и функционального, а не миноритарного правительства, нет смысла создавать рабочие группы и вести формальные или неформальные переговоры", - подчеркнул президент.

Игорь Додон считает, что Партия социалистов может уступить блоку ACUM пост премьер-министра, но не председателя парламента. Он подчеркнул, что ПСРМ будет настаивать на том, чтобы председателем парламента стала лидер партии Зинаида Гречаный, так как социалисты получили наибольшее количество голосов в парламенте. Игорь Додон выразил недоумение по поводу того, что правый блок выдвинул своих лидеров Майю Санду и Андрея Нэстасе, на пост премьер-министра и спикера, соответственно.

"Как там, в пословице - "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"?! Ребята, откуда вы такие умные взялись? Может быть, люди думают иначе? Андрей Нэстасе не станет спикером парламента. Пусть и не мечтает об этом зря. Может быть, премьер-министром, если он договорится с Майей Санду в случае, если будет коалиция с социалистами. Если нет - пойдем на досрочные парламентские выборы" - подчеркнул он.

Додон призвал лидеров правого блока "крепко подумать", чтобы вернуться к переговорам после пасхальных каникул.

"Сейчас начинается последняя неделя перед Пасхой. Я вообще бы порекомендовал им сходить в церковь, исповедаться, если они ни разу не были, причаститься, покрасить яйца в красный цвет, чокнуться ими на Пасху, а после Радоницы подумать, и посмотрим, к чему мы придем", - сказал он.

По его мнению, в настоящее время вероятность досрочных выборов очень высока, и в случае досрочных выборов в проигрыше окажутся правые партии.

"Если до 21 июня парламент не изберет правительство и не примет ни одного закона, то по истечении 30-дневного срока президент страны обращается в Конституционный суд с просьбой дать согласие, подтверждающее наличие обстоятельств роспуска парламента. Это означало бы, что самое позднее к концу июля президент подписывает указ о роспуске парламента, и объявляет дату досрочных парламентских выборов", - отметил Додон.