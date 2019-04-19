Аттракцион неслыханной щедрости

Похоже, пожар в соборе Парижской Богоматери, помимо крыши исторического памятника, воспалил еще и сердца наших политиков. Так, молдавских парламентариев обуял внезапный приступ филантропии.

Первой жертвой этого прекрасного чувства пал Андрей Нэстасе: он возжелал перечислить свою зарплату на спасение французского наследия человечества. Впрочем, депутатское благоразумие победило, и сопредседатель ACUM оставил деньги себе.

Но волну благородного порыва уже было не остановить. Павел Филип торжественно заявил, что ДПМ пожертвует мартовскую зарплату своих членов на социальную сферу. «Деньги не принадлежат ни одному депутату» - слова истинного радетеля Отчизны, пусть даже и «пересидевшего» свою должность премьер-министра. Кроме того, в честь приближающейся Пасхи правительство демократов осчастливило пенсионеров Молдовы на 600 лей. Какой гуманный жест!

Разумеется, оппозиция не могла остаться в стороне от добрых дел, и объявила о том, что отдает всю свою зарплату родителям на оплату коммунальных услуг. Как это трогательно и благородно!

Что может означать начавшаяся эра чиновничьего милосердия в Молдове? Только одно: нас ждут новые выборы в парламент!

Роман АРДЕЛЯНУ