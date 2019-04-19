Невероятная распродажа авиабилетов: Жители Молдову смогут слетать в Европу всего за 10 евро

Специальные тарифы действуют для вылетов из Украины и Румынии. Ryanair начал предпасхальную распродажу авиабилетов на рейсы из Украины с ценой от 10 евро в одну сторону. Специальные тарифы действуют для вылетов из киевского аэропорта Борисполь и из Львова.

Минимальная цена из Киева от 10 евро действует для рейсов в Быдгощ в апреле, во Вроцлав в мае, от 13 евро — в Стокгольм-Скавсту в апреле, от 15 евро в Вену в апреле, в Краков, Вильнюс в мае, в Гданьск, Познань, Варшаву в июне, от 18 евро в Берлин и Лондон в мае, в Варшаву и Братиславу в июне ,сообщает avianews.com

Цены от 10 евро из Львова доступны на рейсы в Краков на май. От 13 евро можно слетать в апреле в Лондон и Мемминген, от 15 евро в Варшаву и Дюссельдорф-Веце в июне.

Для остальных направлений действует скидка 20% на рейсы, выполняемые в апреле и мае.

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В Рим за 39 евро

С 18 апреля новый лоукост-маршрут от авиакомпании Ernest Airlines свяжет Одессу со столицей Италии.

Самолеты компании будут приземляться в аэропорту Рим-Фьюмичино, а средняя стоимость билетов составит 39 евро в одно направление.

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю: в четверг и воскресенье.

В четверг из Рима в Одессу самолет прибывает в полночь и спустя 40 минут улетает обратно в столицу Италии. В воскресенье из Рима в Одессу вылет в 17:40. Перелет составит менее двух с половиной часов, передает «Думская».

Средняя стоимость билетов 39 евро в одно направление

НИКИТА ЗВЕРЕВ