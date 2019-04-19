Инга Ареналь – хозяйка первого MOTR-a в Кишиневе

Рубрика Пульс 120+. Интервью с Ингой Ареналь о новом способе функциональной тренировки и пилатеса одновременно. Партнер рубрики – Jaguar.

Если бы поклонника фитнеса из начала 2000-х перенести в настоящее время, он бы был сильно удивлен. Где штанга? Где скамейка для жима лежа? Где тренажер, чтобы делать тягу на широчайшие? И, о святотатство, может быть, где беговая дорожка?

Вместо них рулит функциональная тренировка, пилатес, бокс, Les Mills и другие виды групповых занятий.

Но еще не все придумано. Еще все впереди.

Совсем недавно в Кишиневе появился совсем необычный инновационный тренажер MOTR. C фитнес-конференции в Москве его привезла тренер SportPark-a Инга Ареналь. Нельзя было не полюбопытствовать.

Инга, привет. Посмотрел твой Facebook. Практически каждый твой пост набирает не 100 и не 200, а 500 или 600 лайков, так что фоловеров у тебя более чем достаточно. Но все равно хочу представить тебя. Расскажи коротко о себе.

Тренер. Веду персональные и групповые тренировки в Sport Park-е с первых дней открытия клуба. Сложно сказать в молодости или в детстве, но семь лет занималась спортивной гимнастикой. Потом были акробатические танцы, даже полгода поработала в Японии. Но по срокам увлечения, фитнес уже перевешивает все остальное.

Расскажи про странное приспособление, которое я видел на ролике с тобой?

Это многофункциональный ролл для пилатеса. Он называется MOTR. Амортизаторы позволяют работать в восьми плоскостях. Три уровня сопротивления. Плюс, во время упражнения надо держать равновесие. Нестабильная поверхность тренажера в сочетании с вариациями упражнений дает отличный результат. Даю гарантию, после первой тренировки вы обнаружите у себя очень много болящих мышц, о существовании которых вы даже не предполагали.

Если не секрет, сколько он стоит?

Около 500 долларов.

Ты занимаешься с ним сама или и тренировки тоже проводишь?

Конечно, и тренировки тоже. Он реально дает нестандартную и очень разнообразную нагрузку. Хотя вещь не дешевая, но, наверное, кому-то он бы и дома пригодился, если не хватает времени на зал, а гантели и отжимания надоели. Да и никакие гантели не дадут столько разнообразных углов нагрузки. Он сочетает в себе разные виды нагрузок, силовые, работу с фасцией (чего?? Ну это как самомасаж, раскатка, аааа… вроде понятно), а также приспособлен для проработки глубоких мышц, как в пилатесе.

Для рекламной паузы на секундочку представил себе ситуацию: я продаю автомобили, Инга заходит в шоурум. Какой бы я предложил цвет «Ягуара»? Почему «Ягуар» - понятно, партнер рубрики…

Белый.

Почему? На мой взгляд, есть два цвета, с которыми комбинируется любой цвет одежды, сумки, волос. Белый и Черный. Но для девушки точно лучше белый.

Jaguar E-Pace – 36 340 евро, 150 лошадиных сил, колесные диски 19’’



Есть у тебя еще советы для любителей экзотики в фитнесе?

Сейчас подумаю… Есть. В прошлом году мы на две недели ездили группой в Португалию на тренировки по серфингу. Для начинающих, конечно. Примерно в это же время года. Именно сейчас волна понежнее, для новичков. Правда, температура воды не очень нежная. Но гидрокостюм, а главное - первые успехи на доске быстро заставляют забыть, что вода еще 19 градусов.

Ты в отличной форме. Пару советов к сезону, когда все хотят похудеть. Подбрось дивное упражнение для кубиков на животе.

Нет никаких специализированных упражнений для кубиков. Хотите похудеть – общие нагрузки и питание. Волшебные способы есть только в фотошопе. До лета еще полтора месяца. Просто начинайте тренироваться.

ПАВЕЛ ЗИНГАН