Вербное воскресенье, Въезд Господень в Иерусалим

За неделю до Пасхи, Православная церковь празднует Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 21 апреля, и которое посвящено „Триумфальному въезду в Иерусалим Иисуса Христа”. Согласно Евангелию, за день до того, как Иисус Христос въехал в Иерусалим, он воскресил Лазаря, который был мертв четвертый день. После этого чуда люди, собравшиеся у ворот крепости, приветствовали Иисуса Христа с большой радостью и энтузиазмом, отметил священник, советник по образованию в Митрополии Бессарабии Влад Михэилэ, отвечая на вопросы корреспондента IPN.

„Еврейский народ ждал политического Мессию, чтобы он освободил его от Римской Империи, но Иисус Христос въехал в город как спаситель наших душ, людей всех народов. Он не въехал как царь тех времен, на белом коне, а смиренно, на ослике”, - подчеркнул священник.

„Подобно тому, как Иисуса Христоса встретила толпа людей с криками радости, цветами и ветвями пальмы или оливкового дерева, в Вербное воскресенье христиане отправляются на богослужение с ветками ивы, цветами и праздничным настроением, чтобы встретить Христа”, - отметил священник Влад Михэйлэ.

Праздник входе Иисуса Христа в Иерусалим также называют Вербным воскресеньем, потому что христианский праздник перенял языческий праздник, посвященный богине Флоре.

Согласно учениям Православной церкви, освященная в Вербное воскресенье ива является символом духовного возрождения и очистки, приобретенной молитвой, а цветы символизируют плоды веры и добродетели.

В конце богослужения ветви ивы и цветы освящаются с помощью молитвы и святой водой, а христиане приносят их домой и ставят у икон, сохраняя до следующего Вербного воскресенья. Священники рекомендуют сжигать старые ветки, а пепел выбрасывать в проточную воду.

В народе есть поверье о том, что освященные ветки ивы в Вербное воскресенье призваны избавить людей от злых духов. Также принято крепить ветки ивы на плодовые деревья, чтобы они хорошо плодоносили, а также на ульях, для благословения пчел. У некоторых людей есть традиция съедать по три почки от освященной ивы, полагая, что таким образом они будут защищены от болезней, особенно от простуды. Старики крепят ветки освященной ивы за пояс, чтобы избавиться от болей в спине. Существует также обычай среди родителей символически бить детей освещёнными веточками ивы, чтобы они росли здоровыми и мудрыми.