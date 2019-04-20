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Политика
Додон порекомендовал Санду и Нэстасе сходить в церковь исповедаться
20.04.2019

Глава государства Игорь Додон недоволен биномом ПДС и ППДП, который, по его словам, "ведут себя как маленькие дети". Это потому, что члены политического блока настаивают на правительстве меньшинства и не принимают условия ПСРМ для создания правящей коалиции.

"А они, кроме этого, что-то еще знают? Сейчас начинается последняя неделя перед Пасхой. Я вообще бы порекомендовал им сходить в церковь, исповедаться, если они ни разу не были, причаститься, покрасить яйца в красный цвет, чокнуться ими на Пасху, а после Радоницы подумать, и посмотрим, к чему мы придем", – сказал Додон.

Глава также объяснил, почему социалисты не доверяют лидерам блока

"Когда я еще был депутатом парламента, я помню, сколько вотумов недоверия социалисты выдвинули тогдашнему министру просвещения Майе Санду, которая закрыла сотни школ в РМ. Я твердо уверен, что доверие по отношению к лидерам ACUM как к политикам не нулевое, а минус 200, потому что мы знаем, что они продвигают. И тот факт, что социалисты, несмотря на это, выступили за дискуссии с ACUM, доказывает политическую зрелость ПСРМ".


 
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